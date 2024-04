ATP Bucarest 2024, risultati 15 aprile: avanzano Federico Coria ed Arthur Rinderknech

Nel giorno in cui si completano le qualificazioni dell’ATP 250 di Bucarest, in Romania, scattano anche i primi incontri del tabellone principale: cattive notizie per l’Italia, che vede uscire battuti entrambi gli azzurri impegnati, ovvero Luca Nardi e Luciano Darderi.

Il primo cede al brasiliano Thiago Seyboth Wild, bravo ad annullare all’azzurro ben cinque match point nel nono game del terzo set, prima che il tennista italiano si infortunasse nel medesimo gioco e poi cedesse per 6-3 6-7 (5) 7-6 (2), mentre il secondo capitola contro il numero 5 del seeding, l’argentino Mariano Navone, vittorioso per 6-2 6-3.

Negli altri incontri di giornata il derby transalpino va ad Arthur Rinderknech, che rimonta e batte Hugo Gaston con lo score di 6-7 (6) 6-4 7-5, mentre l’argentino Federico Coria supera il lucky loser francese Benjamin Bonzi, con quest’ultimo che perde nelle qualificazioni, viene ripescato e poi sconfitto anche nel main draw, con lo score di 6-4 6-2.

ATP 250 BUCAREST 2024 – RISULTATI 15 APRILE

Thiago Seyboth Wild (Brasile) b. Luca Nardi (Italia) 6-3 6-7 (5) 7-6 (2)

Mariano Navone (Argentina, 5) b. Luciano Darderi (Italia) 6-2 6-3

Arthur Rinderknech (Francia) b. Hugo Gaston (Francia) 6-7 (6) 6-4 7-5

Federico Coria (Argentina) b. Benjamin Bonzi (Francia, LL) 6-4 6-2