Tennis, Carlos Alcaraz incerto sulla partecipazione a Madrid: “Al momento non ho buone sensazioni”

Carlos Alcaraz ha scelto di non partecipare al torneo di Barcellona. Il numero 3 al mondo, campione del mondo in Catalogna, ha optato per il forfait a causa di un dolore al braccio destro patito poco prima del Masters1000 di Montecarlo. Dopo aver rinunciato all’apparizione nel Principato, però è arrivata un’altra assenza che non gli permetterà di difendere i 500 punti conquistati lo scorso anno con la vittoria finale.

Alcaraz ha voluto aggiornare i giornalisti sulle sue condizioni con una conferenza stampa in cui ha voluto spiegare le sensazioni da lui provate: “Al primo allenamento a Montecarlo ho sentito un forte fastidio all’avambraccio, non credevo fosse qualcosa di serio. Sono venuto qui ma il dolore si è riacutizzato, il dritto non è stato come ci aspettavamo e ogni volta che aumentavo di intensità ero sempre più a disagio: prendere una decisione del genere non è stato facile“.

L’iberico prosegue e non sa addirittura se riuscirà ad essere al via del 1000 di Madrid: “Al momento non ho delle buone sensazioni. Non voglio mentire dicendo che sarò a Madrid al 100%, anche se è la mia intenzione. Farò tutto quello che è in mio potere per migliorare e avere la chance di giocare una partita di tennis al massimo delle mie possibilità“.

E per Carlos non partecipare a Madrid sarebbe un grosso problema. Se non partecipasse al torneo sulla terra rossa della Caja Magica, Alcaraz andrebbe a perdere altri 1000 punti nel ranking ATP, vedendo Jannik Sinner allontanarsi sempre più per la seconda piazza.