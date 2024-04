ATP Bucarest 2024, giornata no per Luciano Darderi. Brutta sconfitta con l’argentino Navone

Dopo tante ottime prestazioni negli ultimi mesi, Luciano Darderi vive una giornata no ed esce malamente al primo turno dell’ATP 250 di Bucarest. L’azzurro è stato sconfitto dall’argentino Mariano Navone, numero 52 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 6-3 in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Una brutta prestazione quella del numero 64 ATP, apparso davvero molto nervoso e falloso lungo tutta la partita. Darderi ha vinto il 53% di punti con la prima di servizio, ma ha sofferto soprattutto con la seconda, visto che ha ottenuto appena il 26% dei punti con questo colpo.

Una partita che si è messa subito in salita per Darderi, che ha perso il servizio in apertura, con Navone che ottiene il rovescio vincente sulla prima palla break. Darderi salva tre palle del doppio break nel terzo game, ma alla fine perde comunque il servizio nel quinto gioco e va sotto 4-1. L’azzurro prova a reagire nel game successivo, recuperando uno dei due break di svantaggio, ma nel settimo game perde ancora la battuta. Navone chiude così il primo set per 6-2.

Nonostante il set perso, nel secondo Darderi parte benissimo e trova il break nel secondo gioco, riuscendo finalmente a spingere da fondo. L’azzurro, però, subisce l’immediato controbreak. Il copione si ripete tra quarto e quinto game, con Darderi avanti di un break e che poi perde addirittura a zero la battuta. Dal 3-3 Navone domina e sfrutta un Darderi molto falloso, che cede il servizio nel settimo e nono game, con l’argentino che vince 6-3 il secondo set.