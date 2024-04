ATP Barcellona, Ofner e Muller i primi ostacoli di Tsitsipas e Ruud. Ko il giovane Landaluce

Chiusa la prima giornata dell’ATP di Barcellona. Un torneo che non vede più Carlos Alcaraz ai nastri di partenza e che ha visto nella prima giornata Matteo Arnaldi passare il turno grazie al ritiro di Arthur Cazaux sul 5-5 a causa di una storta alla caviglia.

I finalisti di Montecarlo sono a conoscenza dei loro avversari. Stefanos Tsitsipas debutterà in Catalogna con Sebastian Ofner, capace di vincere in rimonta sul russo Pavel Kotov; sarà invece Alexandre Muller colui che terrà a battesimo Casper Ruud, il francese ha superato la wild card Albert Ramos-Vinolas in due set.

Si chiude subito il torneo per il giovane Martin Landaluce, classe 2006 salito alla ribalta dopo aver ben figurato a Miami. Sorprende la sconfitta in tre set con il dominicano Nick Hardt, qualificato e numero 229 al mondo, in tre set. Scivolano anche Daniel Evans, superato da Brandon Nakashima (che sarà l’avversario di Rublev al secondo turno), e Roman Safiullin, battuto in due set e al termine di un tiebreak per cuori forti dal redivivo Roberto Bautista Agut.

ATP BARCELLONA 2024, RISULTATI 15 APRILE

B. Nakashima b. D. Evans 7-6 6-2

F. Diaz Acosta b. D. Rincon 6-1 6-4

R. Bautista Agut b. R. Safiullin 6-3 7-6

M. Arnaldi b. A. Cazaux 5-5 RIT.

M. Trungelliti b. D. Ajdukovic 6-2 7-6

H. Mayot b. P. Cachin 7-6 2-6 6-3

N. Hardt b. M. Landaluce 2-6 6-4 6-3

S. Ofner b. P. Kotov 5-7 6-3 6-2

A. Muller b. A. Ramos-Vinolas 7-6 6-0