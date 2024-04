Atletica, Zaynab Dosso svela il debutto: quanto vale sui 100 metri dopo il bronzo ai Mondiali Indoor?

Zaynab Dosso ha conquistato la medaglia di bronzo sui 60 metri ai Mondiali Indoor e ha abbassato il record italiano sulla distanza a un eccellente 7.02. C’è grande curiosità per conoscere il nuovo potenziale della velocista emiliana sui 100 metri, distanza di cui è co-primatista nazionale con il crono di 11.14 firmato lo scorso anno ai Mondiali di Budapest. L’azzurra ha scelto il Meeting di Savona, in programma il prossimo 15 maggio, per fare il proprio debutto stagionale all’aperto.

Zaynab Dosso affronterà tre rivali che in carriera hanno siglato tempi inferiori agli undici secondi, ovvero la trinidegna Michelle-Lee Ahye, la statunitense Shania Collins e la giamaicana Christania Williams. La entry-list annovera anche la lussemburghese Patrizia Van Der Weken. La nostra portacolori lancerà così la volata verso gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024: nel corso di questa stagione riuscirà ad avvicinare la mitica barriera degli 11 secondi?