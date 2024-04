Atletica oggi in tv, orari Diamond League Xiamen 2024: ordine delle gare, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 20 aprile (a partire dalle ore 11.35) andrà in scena la prima tappa della Diamond League 2024 di atletica leggera. Il massimo circuito internazionale itinerante incomincerà la propria avventura e lancerà la volata verso i grandi appuntamenti della stagione, ovvero gli Europei di Roma e soprattutto le Olimpiadi di Parigi 2024. Si preannuncia grande spettacolo a Xiamen (Cina), dove tanti big del panorama planetario si fronteggeranno a viso aperto per la vittoria.

Nel salto in alto riflettori puntati sul qatarino Mutaz Essa Barshim (Campione Olimpico insieme a Gianmarco Tamberi), nel salto con l’asta si attende una grande prestazione da parte dello svedese Armand Duplantis, sui 100 metri si preannuncia una sfida tra gli statunitensi Christian Coleman e Fred Kerley con il giamaicano Ackeem Blake in agguato. Salto triplo pirotecnico con il portoghese Pedro Pichardo, lo spagnolo Jordan Diaz e il burkinabè Hugues Zango.

Si rivede la statunitense Sha’Carri Richardson, Campionessa del Mondo dei 100 metri attesa sul mezzo giro di pista. Sui 100 ostacoli si preannuncia un duello tra la nigeriana Tobi Amusan e la portoricana Jasmine Camacho-Quinn. Soltanto un’italiana in gara: Gaia Sabbatini sui 1500 metri, dove spicca l’etiope Gudaf Tsegay.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della prima tappa della Diamond League 2024 di atletica leggera, prevista oggi a Xiamen (Cina). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena (canale 204) a partire dalle ore 13.00; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, dalle ore 13.00; in diretta live testuale su OA Sport a partire dalle ore 11.30. Gli orari sono italiani (a Xiamen sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE ATLETICA OGGI

Sabato 20 aprile

11.35 Salto in alto (maschile)

11.42 Tiro del giavellotto (femminile, non valido per la Diamond League)

12.21 Getto del peso (femminile)

12.30 Salto con l’asta (maschile)

13.04 400 metri (femminile)

13.17 100 ostacoli

13.20 Lancio del disco (femminile)

13.25 5000 metri (maschile)

13.39 Salto triplo (maschile)

13.47 200 metri (femminile)

13.55 800 metri (maschile)

14.05 3000 siepi (femminile)

14.27 110 ostacoli

14.37 1500 metri (femminile)

14.53 100 metri (maschile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE XIAMEN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 13.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 13.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 13.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 13.00, per gli abbonati:

Diretta Live testuale: OA Sport dalle ore 11.30.

ITALIANI IN GARA OGGI IN DIAMOND LEAGUE

Ore 14.37 Gaia Sabbatini (1500 metri).