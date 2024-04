Atletica, i risultati dei meeting della Liberazione: Riva sugli 800, McLeod vince a Modena, personale di Fortuna

Festa della Liberazione in pista con diversi meeting nazionali di atletica leggera. Federico Riva si è distinto sugli 800 metri a Tivoli (in provincia di Roma), correndo con il tempo di 1:47.19 e migliorando il personale di tredicesimi centesimi in vista dell’esordio stagionale sui prediletti 1500 metri. Irene Siragusa ha invece timbrato 23.61 (0,8 m/s di vento contrario) sui 200 metri.

Diletta Fortuna si è messa in mostra a Siena, spedendo il disco a 55.90 metri e migliorandosi di trenta centimetri dopo due anni, precedendo Emily Conte (52.13). Il martello di Simone Falloni è atterrato a 69.76 metri. A Donnas (in provincia di Aosta) Eleonora Marchiando ha primeggiato sui 200 metri in 24.15 ventoso (+2,5).

Il giamaicano Omar McLeod ha vinto la gara dei 100 metri a Modena in 10.32 (0,6 m/s di brezza alle spalle). L’ex Campione Olimpico e del Mondo dei 110 ostacoli ha prevalso davanti ad Andrea Federici (10.38) e al britannico Adam Gemili (10.39). Lorenzo Del Gatto si è espresso in 19.20 nel getto del peso, Veronica Zanon ha saltato 13.41 metri (+1,1 m/s).