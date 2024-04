Atletica, Chituru Ali apre la stagione sui 100. Desalu e Vallortigara a Nairobi, c’è Tebogo

Tre italiani saranno impegnati a Nairobi (Kenya), dove sabato 20 aprile andrà in scena la prima tappa del Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale per importanza alle spalle della Diamond League). Chituru Ali, finalista sui 60 agli ultimi Mondiali Indoor, correrà i primi 100 metri della stagione dopo aver scaldato i motori con i 150 di Firenze. Il velocista comasco incrocerà lo statunitense Kenny Bednarek (10.01 sabato in Florida), il padrone di casa Ferdinand Omanyala, il britannico Jeremiah Azu, l’ivoriano Arthur Cissé.

Fausto Desalu si cimenterà sui 200 metri. Il Campione Olimpico della 4×100, che a febbraio si era già espresso in 20.40 in Sudafrica. Il velocista lombardo incrocerà lo scatenato botswano Letsile Tebogo, già capace di un 19.94 stagionale sul mezzo giro di pista e di 44.29 sui 400. In gara anche lo statunitense Courtney Lindsey e il canadese Brendon Rodney.

Elena Vallortigara sarà impegnata nel salto in alto, alla prima uscita agonistica dopo aver intrapreso il nuovo percorso tecnico insieme alla primatista italiana Antonietta Di Martino. La medaglia di bronzo dei Mondiali 2022 cerca di ritornare ai vertici dopo una stagione estremamente difficile.