Arnaldi-Nagal oggi in tv, orario ATP Montecarlo 2024: programma, canale, streaming

Iniziato ieri il tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo, il primo torneo di questa categoria sulla terra battuta. Dopo aver archiviato le qualificazioni che hanno visto avanzare in main draw Luca Nardi e il debutto di Lorenzo Musetti contro Taylor Fritz, scende in campo anche Matteo Arnaldi contro Sumit Nagal.

Arnaldi che si è concesso qualche giorno libero dopo l’ottimo ottavo di finale colto a Miami, nel quale ha mostrato un ottimo stato di forma superando giocatori come Shapovalov, Bublik e Fils. Si tratta della prima partecipazione assoluta per il ligure nel torneo di Montecarlo che per lui è praticamente il torneo di casa, venendo da Sanremo: un contesto quindi nel quale potrebbe esaltarsi.

Dall’altra parte della rete ci sarà Sumit Nagal: l’indiano ha passato brillantemente le qualificazioni, battendo il nostro Flavio Cobolli e superando poi l’argentino Diaz Acosta. E’ entrato stabilmente nei primi 100 del mondo e sulla terra battuta può trovare proprio il suo habitat naturale, avendo una certa tenuta fisica e un gioco che si adatta bene a questa superficie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Arnaldi-Nagal, primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ARNALDI-NAGAL OGGI

Lunedì 8 aprile

Secondo match dalle ore 11.00 sul Campo dei Principi: Matteo Arnaldi vs Sumit Nagal (Q)

In precedenza, a partire dalle 11.00 giocheranno Daniel Evans vs Sebastian Ofner.

PROGRAMMA ARNALDI-NAGAL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203) o Sky Sport Uno (canale 201), palinsesto da definire

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.