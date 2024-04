ATP Houston, Ben Shelton prevale su Tiafoe nel derby statunitense: secondo titolo per lui

Arriva il secondo titolo in carriera per Ben Shelton. Il ventunenne statunitense fa suo il torneo sulla terra rossa di Houston battendo nel derby a stelle e strisce il campione uscente Frances Tiafoe: ci vogliono due ore e venti minuti per chiudere la partita sul 7-5 4-6 6-3, con Shelton che guadagna così due posizioni in classifica e aggiorna il suo best ranking al numero 14.

Nel primo set il binario dell’equilibrio fa fatica a spezzarsi. Shelton fa scorrere rapidamente i suoi giochi al servizio, lasciando poco e niente al connazionale (soltanto sette punti complessivi), e per buona parte della sfida fa lo stesso anche Tiafoe. Fino al decimo gioco, dove si ritrova ad annullare un set point, riuscendoci. Ma il numero 16 del mondo sa che, se ha un’altra occasione, dovrà sfruttarla. E arriva nel dodicesimo gioco: palla break che è anche set point e la prima frazione va via così.

Potrebbe essere la svolta emotiva della partita, con il ragazzo di Atlanta che potrebbe piano piano prendere possesso della sfida. Ma invece il ventunenne ha un passaggio a vuoto nel terzo gioco: break a zero e Tiafoe riprende energia, concretizzando sul 3-1. La sfida è una collezione abbastanza minuta di piccole gemme da una parte e dall’altra, ma senza prendere la via della spettacolarità, vedendo le forze in campo: il numero 21 chiude al primo set point e manda la contesa al terzo.

La prima testa di serie sembra patire con due doppi falli in fila nel primo gioco, ma riesce a rianimarsi prima che le cose potessero degenerare. La scossa che ci voleva, poiché, dopo un breve conciliabolo con il padre durante una pausa, nel quarto game attacca a tutto spiano e guadagna il break grazie a delle poderose accelerate da fondo: sale 4-1 in men che non si dica. Tiafoe deve sperare in uno spiraglio, ma Shelton non lo concede, chiudendo con lo schiaffo al volo di dritto e salutando i telespettatori scrivendo un ironico ‘campione sulla terra?’.

Servizio forse altalenante per Shelton, che chiude con 11 ace e 8 doppi falli, la differenza è stata minima con le palle break arrivate con il contagocce: 2/3 per Ben, 1/2 per Tiafoe che dunque non conferma il titolo del 2023.