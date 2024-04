MotoGP, GP Americhe 2024: programma, orari, tv, streaming. Si corre ad Austin

Dopo due weekend di riposo si torna in pista da venerdì 12 a domenica 14 aprile per il Gran Premio delle Americhe 2024, valido come terzo appuntamento stagionale del Motomondiale. Fari puntati dunque sul COTA di Austin, per un fine settimana che si preannuncia infuocato e molto indicativo sulle possibili effettive gerarchie della MotoGP in ottica iridata.

Tra i vari osservati speciali della vigilia spiccano probabilmente Francesco Bagnaia e Marc Marquez, reduci dall’incidente di Portimao. Il campione del mondo in carica deve lanciare un segnale e punta alla vittoria anche per non far scappare via Jorge Martin nella generale, mentre il fuoriclasse spagnolo del Team Gresini ha un feeling speciale con il tracciato statunitense e può sognare il ritorno sul gradino più alto del podio.

Tra i vari osservati speciali della vigilia spiccano probabilmente Francesco Bagnaia e Marc Marquez, reduci dall'incidente di Portimao. Il campione del mondo in carica deve lanciare un segnale e punta alla vittoria anche per non far scappare via Jorge Martin nella generale, mentre il fuoriclasse spagnolo del Team Gresini ha un feeling speciale con il tracciato statunitense e può sognare il ritorno sul gradino più alto del podio.

CALENDARIO GP AMERICHE MOTOGP 2024

Venerdì 12 aprile

Ore 9.00 Moto3, Prove libere 1

Ore 9.50, Moto2, Prove libere 1

Ore 10.45, MotoGP, Prove libere 1

Ore 13.15, Moto3, Prove libere 2

Ore 14.05, Moto2, Prove libere 2

Ore 15.00, MotoGP, Prove

Sabato 13 aprile

Ore 8.40, Moto3, Prove libere 3

Ore 9.25, Moto2, Prove libere 3

Ore 10.10, MotoGP, Prove libere 2

Ore 10.50, MotoGP, Qualifiche

Ore 12.50, Moto3, Qualifiche

Ore 13.45, Moto2, Qualifiche

Ore 15.00, MotoGP, Sprint

Domenica 14 aprile

Ore 9.45, MotoGP, Warm-Up

Ore 11.00, Moto3, Gara

Ore 12.15, Moto2, Gara

Ore 14.00, MotoGP, Gara

PROGRAMMA GP AMERICHE MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno (in diretta tutte le sessioni tranne le FP1), TV8 (in diretta tutte le qualifiche e le gare oltre alla Sprint della MotoGP).

Diretta streaming: Sky Go, Now TV e tv8.it (qualifiche, Sprint e gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.