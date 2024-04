Tour of the Alps 2024: ultima tappa ad Aurélien Paret-Peintre davanti a Tiberi. Classifica generale a Juan Pedro Lopez

Si chiude con un’altra frazione esplosiva il Tour of the Alps e a portarsi a casa il successo finale è Juan Pedro Lopez. L’azione di due giorni fa è risultata fondamentale per l’iberico che gestisce al meglio le ultime fatiche e trionfa in maglia verde. L’ultima tappa, quella con arrivo a Levico Terme è andata al transalpino Aurélien Paret-Peintre della Decathlon AG2R La Mondiale Team.

Tappa breve ed intensissima, la fuga non è andata via nelle prime fasi pianeggianti e dunque la battaglia è iniziata in salita. La prima scalata al Palù del Fersina ha visto l’attacco in coppia di Giulio Pellizzari (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Geraint Thomas (INEOS Grenadiers). Al contrattacco poi Hugh Carthy (EF Education – EasyPost), ma il gruppo non ha lasciato troppo spazio.

Sulla seconda scalata al GPM Lidl-Trek e Bahrain-Victorious hanno accelerato le operazioni ed il primo a partire è stato un ottimo Antonio Tiberi. Buona azione per l’azzurro che ha guadagnato una decina di secondi, ma poi è stato raggiunto dai rivali, con il compagno di squadra Wout Poels che ha tentato la sortita in solitaria. Gran difesa per Juan Pedro Lopez che non ha avuto difficoltà a tenere le ruote degli avversari.

Lunga discesa e poi finale con tutti raggruppati. Volata ristretta a decidere la vittoria odierna, errori a valanga per la Bahrain e ad approfittarne è Aurélien Paret-Peintre che trionfa con un lunghissimo sprint davanti proprio a Tiberi, con terza piazza per l’altro Paret-Peintre, Valentin. Nella top-10 anche Filippo Zana e Matteo Fabbro, sesto e ottavo. Per Tiberi la soddisfazione del terzo posto in classifica generale e soprattutto un’ottima condizione verso il Giro d’Italia.