Amstel Gold Race 2024: tutti gli italiani in gara. Bagioli e Velasco vogliono dire la loro

Ci attende un’altra domenica di grande ciclismo con l’Amstel Gold Race. Altra classica tosta, che metterà alla prova tutto il gruppo con i suoi innumerevoli muri. Il favorito d’obbligo è Mathieu van der Poel, dominatore all’ultima Parigi-Roubaix e in generale delle ultime corse di un giorno. Ma c’è anche l’Italia, seppur con una spedizione non troppo nutrita: vediamo chi dovrebbero essere i rappresentanti azzurri in partenza da Maastricht.

Le maggiori speranze potrebbero essere riposte in Andrea Bagioli. Il venticinquenne di Sondrio non ha incantato in maglia Lidl-Trek, ma ora arriva la sua parte di stagione, quella delle Classiche delle Ardenne, e potrebbe ricoprire il ruolo di capitano spalleggiato da Jacopo Mosca. Gara che sembra poter arridere anche ad un buon piazzamento di Vincenzo Albanese, che potrà fare la sua corsa in maglia Arkea-B&B Hotels; al suo fianco Alessandro Verre.

La squadra che dovrebbe contare più azzurri alla partenza è la Astana-Qazaqstan: quattro gli italiani previsti alla partenza, con il campione italiano Simone Velasco che torna in gara dopo la Milano-Sanremo. Qualche chance anche per Lorenzo Rota con la Intermarché-Wanty, mentre Davide Formolo sembra essere la ‘seconda punta’ della Movistar.

AMSTEL GOLD RACE 2024, TUTTI GLI ITALIANI IN CORSA

BORA-Hansgrohe

Giovanni Aleotti, Matteo Sobrero

Astana-Qazaqstan

Gianmarco Garofoli, Christian Scaroni, Samuele Battistella, Simone Velasco

Bahrain-Victorious

Nicolò Buratti

Cofidis

Stefano Oldani

Intermarché-Wanty

Francesco Busatto, Lorenzo Rota

Movistar

Davide Formolo

Lidl-Trek

Andrea Bagioli, Jacopo Mosca

Arkea-B&B Hotels

Vincenzo Albanese, Alessandro Verre

Q36.5 Pro Cycling

Gianluca Brambilla, Walter Calzoni