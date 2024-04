Amstel Gold Race 2024, Mathieu van der Poel: “Non avevo le gambe, alla Liegi sarà ancora più dura”

Mathieu van der Poel ha steccato per la prima volta in questa stagione una corsa. Dopo aver permesso a Jasper Philipsen di trionfare alla Milano-Sanremo e aver dominato prima il Giro delle Fiandre e poi la Parigi-Roubaix, l’olandese non è riuscito a presentarsi in maniera brillante alla Amstel Gold Race, la corsa di casa.

Il campione del mondo su strada e di ciclocross ha commentato così la performance odierna ai media locali: “Non avevo le gambe che ho avuto nelle ultime settimane. Le gambe andavano bene, ma non benissimo. In ogni caso, non erano le gambe delle ultime settimane, quindi non adatte a una corsa offensiva. Non volevo chiudere il gap e arrivare a secco al Keutenberg. Ho dovuto prendere una decisione. Non avevo le gambe per prendere tutto, quindi ho dovuto bluffare un po’”.

Sull’operato della squadra: “Come squadra, abbiamo fatto bene oggi, anche se forse ci mancava un corridore per mantenere il ritmo fino al Keutenberg. In seguito, il distacco era semplicemente troppo grande, poi si è capito che i più forti erano davanti: quando è iniziato l’inseguimento, il distacco è rimasto pressoché invariato”.

Sulla Liegi della prossima settimana: “Quella gara è ancora più dura di oggi. E poi ci sarà Tadej Pogacar. Probabilmente sarà ancora più difficile vincere. Avrò comunque bisogno di gambe migliori rispetto a quelle di oggi”.