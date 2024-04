A che ora Scandicci-Milano oggi in tv, semifinale playoff volley: programma gara-1, canale, streaming

Oggi sabato 6 aprile (ore 20.30) si gioca Scandicci-Milano, gara-1 della semifinale scudetto di volley femminile. Incomincia la serie al meglio delle tre partite, chi ne vince due si qualifica all’atto conclusivo contro la vincente di Conegliano-Novara. Si preannuncia un confronto altamente spettacolare tra la seconda e la terza forza della regular season: le meneghine potrebbero partire leggermente favorite, ma dovranno comunque fare saltare il fattore campo contro la rodata compagine toscana.

Si preannuncia una sfida stellare tra gli opposti Ekaterina Antropova e Paola Egonu. Scandicci si affiderà anche ai muri di Ana Carolina Da Silva, alla regia di Maja Ognjenovic, agli attacchi delle schiacciatrici Zhu Ting e Britt Herbots. Milano si metterà nelle mani anche dei martelli Helena Cazaute e Myriam Sylla, delle centralio Raphaela Folie e Laura Heyrman, da valutare se giocherà la palleggiatrice Alessia Orro o se sarà ancora sostituita da Vittoria Prandi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-Milano, gara-1 della semifinale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Uno; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCANDICCI-MILANO VOLLEY OGGI

Sabato 6 aprile

Ore 20.30 Savino Del Bene Scandicci vs Allianz Vero Volley Milano – Diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Uno

PROGRAMMA SCANDICCI-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.