A che ora la F1 su TV8 oggi: programma Sprint e qualifiche GP Cina 2024, streaming in chiaro

Nei weekend con la Sprint, il sabato è una giornata piena d’azione per la Formula 1. Quello del Gran Premio di Cina sarà l’occasione per saggiare l’efficacia del nuovo programma deciso durante l’inverno.

Da quest’anno, la giornata si aprirà appunto con la Sprint. La mini-gara si terrà al mattino e precederà le qualifiche al GP, che invece andranno in scena nel pomeriggio.

Dunque, a differenza del passato, le danze saranno aperte dalla competizione su distanza ridotta. Saranno conferiti i punti valevoli per il Mondiale, dopodiché si determinerà la griglia di partenza del Gran Premio. Dunque, come seguire le qualifiche e la Sprint in TV?

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta la Sprint. Viceversa, permarrà la differita per le qualifiche del Gran Premio di Cina.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta sprint e qualifiche di Shanghai. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento cinese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la sprint in direta e le qualifiche in differita, al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Cina, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8 – SPRINT E QUALIFICHE GP CINA 2024

Ore 05.00 – DIRETTA SPRINT su TV8 (125 Sky e 8 DT)

Ore 12.00 – DIFFERITA QUALIFICHE su TV8 (125 Sky e 8 DT)

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP CINA 2024

SABATO 20 APRILE (ORARI ITALIANI)

Ore 5:00 – SPRINT su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

Ore 9.00-10.00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE SKY SPORT F1 – GP CINA 2024

La sprint e le qualifiche saranno riproposte più volte su Sky Sport F1 (207).

Le repliche sono programmate ai seguenti orari:

Sprint: ore 7.30; 11.15; 14.15; 20.00 di sabato; 0.15, 3.00, 4.00 di domenica.

Qualifiche: ore 12.15; 15.45; 21.00; 23.00; 21.00 di sabato; ore 0.45, 4.00, 6.15 di domenica.