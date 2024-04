A che ora inizia Fognini-Gaston oggi: programma, tv, streaming ATP Marrakech

Fabio Fognini affronterà il francese Hugo Gaston al primo turno del torneo ATP 250 di Marrakech. Il tennista italiano, dopo aver avuto la meglio sul transalpino Mathias Bourgue e sull’austriaco Lucas Miedler nelle qualificazioni, incomincerà la propria avventura nel tabellone principale sulla terra rossa della località marocchina. Il 36enne ligure se la dovrà vedere con il promettente 23enne, in palio la qualificazione al secondo turno dove il serbo Laslo Djere, testa di serie numero 1 del tabellone, attende il vincente del confronto odierno.

Fabio Fognini, attuale numero 100 del mondo, incrocerà il numero 189 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. Il tennista italiano cerca un risultato degno di nota dopo aver perso agli ottavi di finale del Challenger di Phoeni e del Challenger di Napoli. Gaston era invece stato sconfitto da Matteo Berrettini ai sedicesimi di finale di Phoenix ed era uscito nelle qualificazioni del Masters 1000 di Miami. L’appuntamento è per oggi (martedì 2 aprile), sarà il secondo incontro di giornata a partire dalle ore 12.30. Ad aprire il programma la sfida tra Vukic e Muller, Fognini non scenderà in campo prima delle ore 14.00.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Fognini-Gaston, primo turno del torneo ATP 250 di Marrakech. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FOGNINI-GASTON OGGI

Martedì 2 aprile

Secondo match dalle ore 12.30 e non prima delle 14.00 Fabio Fognini vs Hugo Gaston – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 12.30 sul Campo 2, si giocherà Vukic-Muller. Al termine, e non prima delle ore 14.00, toccherà a Fognini.

PROGRAMMA FOGNINI-GASTON: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.