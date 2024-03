Sport in tv oggi (giovedì 28 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, giovedì 28 marzo: in programma il tennis con il torneo combined ATP/WTA di Miami, il basket con l’EuroLega, il calcio con la Serie C, il calcio femminile con la Champions League e la Saudi League, il golf con lo Houston Open, e molto altro.

Si completeranno i quarti di finale di singolare maschile dei Miami Open di tennis: in campo alle ore 18.00 il tedesco Alexander Zverev ed il magiaro Fabian Marozsan, mentre a partire dalla mezzanotte italiana toccherà allo spagnolo Carlos Alcaraz ed al bulgaro Grigor Dimitrov.

Si disputeranno entrambe le semifinali del singolare femminile dei Miami Open di tennis: in campo non prima delle ore 20.00 la kazaka Elena Rybakina e la bielorussa Victoria Azarenka, mentre non prima dell’1.30 italiana sarà la volta della russa Ekaterina Alexandrova e della statunitense Danielle Collins.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 28 marzo

13.20 Golf, Houston Open: 1a giornata – 21.00-00.00 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

18.00 ATP Miami, Zverev-Marozsan – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, Now, Tennis TV

18.45 Calcio femminile, Champions League: Barcellona-Brann – DAZN

19.00 Basket, Eurolega: Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, DAZN

20.00 Calcio femminile, Saudi League: Al Shabab-Al Ahli – DAZN

20.00 (Non prima delle) WTA Miami, Rybakina-Azarenka – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, Now

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia-Anadolu Efes – DAZN

20.30 Basket, Eurolega: Bayern-Barcellona – DAZN

20.30 Basket, Eurolega: Partizan-Olympiakos – DAZN

20.30 Calcio, Serie C: Carrarese-Perugia – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

20.45 Calcio, Serie C: Padova-Pergolettese – Sky Sport 252, Sky Go, Now

20.45 Calcio, Serie C: Catania-Giugliano – Sky Sport 253, Sky Go, Now

20.45 Calcio, Serie C: Fermana-Rimini – Sky Sport 254, Sky Go, Now

20.45 Calcio, Serie C: Gubbio-Torres – Sky Sport 255, Sky Go, Now

20.45 Calcio, Serie C: Vis Pesaro-Lucchese – Sky Sport 256, Sky Go, Now

21.00 Calcio femminile, Champions League: PSG-Hacken – DAZN

21.00 Basket, Eurolega: Lyon-Villeurbanne-Monaco – DAZN

00.00 ATP Miami, Alcaraz-Dimitrov – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, Now, Tennis TV

01.30 (Non prima delle) WTA Miami, Alexandrova-Collins – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, Now

