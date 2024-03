Eurolega, Milano sfida Kaunas e Trinchieri per difendere il play-in

Per l’EA7 Emporio Armani Milano è rush finale per un posto al play-in in Eurolega. Le due vittorie in fila con il Monaco e con il Fenerbahce, larga la prima e di misura la seconda, hanno rilanciato le quotazioni europee della squadra di Ettore Messina, che a tre partite dal termine della stagione regolare sarebbe nella cerchia delle quattro squadre che andrebbero a giocarsi un posto ai playoff.

Una vera e propria sudata contro i turchi, con la partita che sembrava chiusa dopo quindici minuti ma con le scarpette rosse che cadono vittima dei propri blackout già visti in stagione, prima che Mirotic e Shields non le salvassero dal baratro. Ultime tre partite che vedranno un nutrito testa a testa con Partizan Belgrado, Valencia, Efes e Bayern Monaco per il piazzamento al play-in: per Milano si comincia dalla Zalgirio Arena dello Zalgiris Kaunas.

Guidata da quel vecchio lupo di mare di Andrea Trinchieri, forse l’allenatore più di qualità degli ultimi anni espresso dal nostro movimento a non aver mai guidato l’Armani. Ha preferito altri lidi e anche quest’anno ha odorato la storia cestistica, andando in Lituania dove il basket è una religione. E diventando immediatamente l’idolo di tutta la città.

Anche per i risultati: il successo con la Virtus Segafredo Bologna seguito da quello con il Baskonia di giovedì scorso ha riacceso una minima fiammella di speranza per il play-in. Sono tredici le vittorie per i lituani, solo una in meno rispetto a quel gruppone che vede Milano in testa per la decima piazza: anche la squadra del Trinka, capitanata dall’oggetto del desiderio Keenan Evans, vuole provarci.

Partita dunque da non prendere sotto gamba a Kaunas, contro una squadra totalmente trasformata dall’arrivo di Trinchieri. Una sfida dunque fondamentale per la rincorsa verso la post season in Eurolega.