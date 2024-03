WTA Miami, Jasmine Paolini fermata dalla pioggia: toscana avanti di un set contro Katie Volynets

Giove Pluvio ha vinto in questa giornata decisamente complicata a Miami. Poco da fare per giocatrici e giocatori, viste le condizioni meteorologiche sfavorevoli, che hanno dato spazio a una tregua solo dalle 17.00 alle 19.00 locali. Il tempo utile per comunque consentire a Jasmine Paolini di disputare una buona fetta del suo match di secondo turno del WTA1000 contro la padrona di casa Katie Volynets (n.121 del mondo).

La toscana ha conquistato con le unghie e con i denti il primo parziale per 7-6 (8), trovandosi avanti di un break anche nel secondo, ma vanificando il tutto nell’ottavo gioco. E così Volynets è riuscita a rientrare in partita e la pioggia ha interrotto le due nel decimo game, con Paolini al servizio, sotto 4-5.

Un primo set nel quale il vento l’ha fatta da padrone. Folate decisamente violente a disturbare non poco le giocatrici, brave però a fare di necessità virtù. Jasmine parte bene, strappando il servizio all’avversaria con alcune accelerazioni di dritto pregevoli. L’americana risponde alla grande nel gioco successivo, con vincenti di rovescio. La toscana ha due nuove opportunità per piazzare il break, ma non così è lucida nell’esecuzione nel sesto game, anche per il contesto ambientale. Si va al tie-break e si assiste a un’altalena di emozioni. Le chance per chiudere la frazione ci sono da una parte e dall’altra e alla fine, con carattere, l’azzurra fa calare il sipario sul 10-8.

Nel secondo set i primi tre game sono all’insegna del Festival del break. Jasmine ne esce vincitrice, trovando modo di confermare lo strappo del terzo gioco e di portarlo fino all’ottavo. Volynets ha una reazione d’orgoglio, nonostante la necessità di essere curata dal fisioterapista nel terzo game. Con alcune accelerazioni apprezzabili, la statunitense recupera il break di ritardo e ribalta il punteggio, prima dell’arrivo della pioggia. Appuntamento alle prossime ore.