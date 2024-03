WTA Miami, Jasmine Paolini si arrende al terzo set con Emma Navarro: azzurra ko al terzo turno

Si interrompe al terzo turno la storia di Jasmine Paolini al WTA 1000 di Miami. L’azzurra soccombe alla padrona Emma Navarro, numero 20 del mondo, con il punteggio di 6-2 3-6 6-0 in nemmeno due ore di gioco, in una sfida per lei piena zeppa di errori contro un’avversaria che si conferma stregata: è la terza sconfitta in altrettante partite. Sarà dunque derby nordamericano agli ottavi, con una tra la connazionale Jessica Pegula e la canadese Leylah Fernandez.

Non c’è storia nel primo set, con Jasmine che appare parecchio contratta mentre la statunitense appare a suo agio in ogni situazione. L’azzurra è costretta a forzare più di uno scambio e le cose non vanno per il meglio: arriva il break per la campionessa NCAA nel terzo gioco, che non concede più spiragli. Jasmine invece prova invece ad accelerare ancora ma rimane imprecisa, concede il servizio nuovamente nel settimo game e il primo set si chiude rapidamente sul 6-2.

L’apertura di secondo set sembra seguire lo stesso canovaccio, con Jasmine che fa fatica a tenere la battuta. E difatti, dopo aver salvato quattro palle break in due giochi, capitola alla quinta. Ma mettendo tutta sé stessa, Paolini riesce finalmente ad impensierire Emma Navarro, che appare scossa dalla reazione dell’azzurra che ottiene l’immediato controbreak. Ora le incertezze in battuta sono di entrambe, dopo che Jasmine salva due palle break arriva una striscia di tre servizi persi, con la numero 14 al mondo che va a servire per il set. Il game è durissimo con Navarro che non molla un colpo, annulla tre set point ma alla quarta arriva la chiusura dell’azzurra, che vince il primo set della sua carriera contro la statunitense.

Purtroppo però il set decisivo non porta Jasmine a risolvere i suoi problemi al servizio. Un paio di dritti sbagliati portano Navarro ad avere subito il break a favore, poi la statunitense si trova spalle al muro nel game successivo, salvando di carattere due palle break. La partita di Jasmine finisce praticamente lì: altro servizio perso nel quarto e addirittura Navarro infila il bagel al quarto match point.

Brutto rendimento al servizio per Jasmine, soprattutto con la seconda con cui non racimola nemmeno il 40% di punti vinti (12/32), offrendo qualcosa come diciannove palle break alla sua avversaria. Troppe, decisamente troppe contro una giocatrice comunque tra le prime venti al mondo.