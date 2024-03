WTA Miami 2024, in doppio Sara Errani e Jasmine Paolini escono in semifinale

Si ferma in semifinale il cammino di Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio femminile dei Miami Open 2024 di tennis: le azzurre nel penultimo atto del torneo cedono alle statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands, che si impongono per 6-7 (9) 6-4 [10-1] in un’ora e 52 minuti di gioco ed in finale se la vedranno con la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe.

Nel primo set tutte le giocatrici in campo tengono il primo turno al servizio, mentre nel secondo subiscono il break. La coppia azzurra nel decimo game poi rischia di capitolare, dovendo annullare due set point e salvandosi al deciding point. Errani e Paolini ottengono il break nell’undicesimo game, ma poi subiscono il controbreak, così la frazione si decide al tiebreak: le azzurre scappano sul 6-0 e poi vincono per 7-2 dopo 57′.

Nella seconda frazione c’è uno scambio di break tra terzo e quarto game, poi le azzurre allungano sul 4-2. Nel settimo game arriva il controbreak delle statunitensi, poi i successivi tre giochi arrivano tutti al punto decisivo, e vengono vinti tutti dalle statunitensi, che dopo 43 minuti vanno a chiudere sul 6-4. L’esito del secondo set si ripercuote sul match tiebreak, con le statunitensi che volano sul 5-0 e vanno a chiudere sul 10-1 dopo 12 minuti.

Le statistiche sottolineano il grande equilibrio visto in campo, con le due coppie che hanno le stesse percentuali in quanto a resa col servizio, col 54% di punti vinti sulla prima ed il 35% sulla seconda. Sia le italiane che le statunitensi concedono 9 palle break, ma Kenin e Mattek-Sands che ne sfruttano una in più, 6 contro 5, e, nel complesso, vincono un paio di punti in più delle italiane, 75 contro 73.