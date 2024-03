WTA Miami 2024, Stephens fa fuori Kerber, avanza Collins, fuori Pliskova e Kenin

Seconda giornata di primi turni nel WTA 1000 di Miami: match sicuramente meno altisonanti rispetto a ieri, quando erano in campo tra le altre Halep, Badosa e Venus Williams. Non sono mancati comunque i risultati interessanti e degni di nota.

Uno tra gli incontri più interessanti che prevedeva il programma era quello tra Donna Vekic e Karolina Pliskova: la croata si è imposta con il punteggio di 6-4 2-6 6-2 in poco meno di due ore di gioco, riscattando così la sconfitta prematura della scorsa settimana con Wozniacki. Adesso ci sarà un secondo turno interessante con Alexandrova. Non è riuscita a dare continuità ai risultati di Indian Wells Angelique Kerber, sconfitta per 6-2 6-3 da Sloane Stephens che è apparsa in forma: l’ex campionessa dello US Open punta a centrare un gran risultato in questi tornei americani.

Sorprende l’uscita di scena della giovane Ashlyn Krueger che ha ceduto per mano di Nadia Podoroska con un netto 6-4 6-2. Sempre più in difficoltà anche la veterana tedesca Tatjana Maria, fatta fuori dalla qualificata colombiana Emiliana Arango con un secco 6-2 6-3. Un po’ di fatica, ma comunque vittorioso il debutto nel derby di Danielle Collins che ha rimontato Bernarda Pera con lo score di 3-6 6-1 6-1. Brusco lo stop della ceca Marie Bouzkova per mano della cinese Zhu Lin.

Hanno confermato il loro grande potenziale e talento le due russe Elina Avanesyan e Maria Timofeeva, vincitrici rispettivamente su Erika Andreeva e Varvara Gracheva. Netta la sconfitta anche di Petra Martic contro Claire Liu per 6-4 6-1, così come netti sono i successi di Arantxa Rus su Sara Sorribes Tormo e di Viktorya Tomova su Tamara Korpatsch. Bella la vittoria in lotta di Shelby Rogers sul giovane talento ceco Linda Fruhvirtova. Non ce l’ha fatta Sofia Kenin, sconfitta in tre set dalla connazionale Katie Volynets, proveniente dalle qualificazioni.

WTA MIAMI 2024 – RISULTATI 20 MARZO