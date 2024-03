Quanti punti difende Sinner nel ranking ATP da Miami a Wimbledon: il confronto con Alcaraz e Djokovic

Il sorpasso di Jannik Sinner ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz nel ranking ATP non è arrivato ad Indian Wells, ma potrebbe comunque avvenire ancora a Miami. In prospettiva, però, è probabile che questo arrivi in uno dei tornei che ci dividono dal Roland Garros. Il tennista italiano, però, può ragionevolmente mettere nel mirino, entro il torneo di Wimbledon, anche il numero 1 ATP, attualmente detenuto in maniera salda dal serbo Novak Djokovic.

L’azzurro, infatti, da oggi fino a Wimbledon, è il tennista tra i primi quattro che deve difendere il minor numero di punti, e nessuno gli resterebbe davanti qualora i quattro dovessero totalizzare lo stesso ammontare fino alla fine del terzo torneo stagionale dello Slam. Sinner, infatti, scarterà 2040 punti, mentre Djokovic ne perderà 3515, il russo Daniil Medvedev dovrà difenderne 3090, infine lo spagnolo Carlos Alcaraz dovrà dire addio a qualcosa come 5125 punti.

Sottraendo questi score alla classifica mondiale attualmente in essere, possiamo vedere come Sinner ripartirebbe da quota 6270, Djokovic da 6210, Medvedev da 4675 ed Alcaraz da 3680, con lo spagnolo preceduto anche dal tedesco Alexander Zverev, quarto con 3765: l’azzurro dunque, eguagliando i risultati di Djokovic, Medvedev ed Alcaraz fino a Wimbledon, resterebbe nettamente davanti al russo e scavalcherebbe sia lo spagnolo che il balcanico. L’azzurro, nel confronto con il serbo Novak Djokovic, avrebbe 60 punti di margine.

PUNTI DA DIFENDERE FINO A WIMBLEDON

NOVAK DJOKOVIC

01.04.2024 ATP Tour Masters 1000 Miami – 0

15.04.2024 ATP Tour Masters 1000 Monte Carlo R16 90

22.04.2024 ATP Tour 250 Banja Luka QF 45

06.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Madrid – 0

20.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Rome QF 180

10.06.2024 Grand Slam French Open W 2000

15.07.2024 Grand Slam Wimbledon F 1200

Totale punti da difendere fino alla fine di Wimbledon: 3515

CARLOS ALCARAZ

01.04.2024 ATP Tour Masters 1000 Miami SF 360

22.04.2024 ATP Tour 500 Barcelona W 500

06.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Madrid W 1000

20.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Rome R32 45

10.06.2024 Grand Slam French Open SF 720

24.06.2024 ATP Tour 500 Queen’s Club W 500

15.07.2024 Grand Slam Wimbledon W 2000

Totale punti da difendere fino alla fine di Wimbledon: 5125

JANNIK SINNER

01.04.2024 ATP Tour Masters 1000 Miami F 600

15.04.2024 ATP Tour Masters 1000 Monte Carlo SF 360

22.04.2024 ATP Tour 500 Barcelona QF 90

20.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Rome R16 90

10.06.2024 Grand Slam French Open R64 45

17.06.2024 ATP Tour 250 s-Hertogenbosch (WC)QF 45

24.06.2024 ATP Tour 500 Halle QF 90

15.07.2024 Grand Slam Wimbledon SF 720

Totale punti da difendere fino alla fine di Wimbledon: 2040

DANIIL MEDVEDEV

01.04.2024 ATP Tour Masters 1000 Miami W 1000

15.04.2024 ATP Tour Masters 1000 Monte Carlo QF 180

06.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Madrid R16 90

20.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Rome W 1000

10.06.2024 Grand Slam French Open R128 10

17.06.2024 ATP Tour 250 s-Hertogenbosch R32 0

24.06.2024 ATP Tour 500 Halle QF 90

15.07.2024 Grand Slam Wimbledon SF 720

Totale punti da difendere fino alla fine di Wimbledon: 3090

RANKING ATP 18 MARZO 2024

1 Novak Djokovic 9725

2 Carlos Alcaraz 8805

3 Jannik Sinner 8310

4 Daniil Medvedev 7765

RANKING VIRTUALE SENZA GLI SCARTI FINO A WIMBLEDON

1 Jannik Sinner 8310 – 2040 = 6270

2 Novak Djokovic 9725 – 3515 = 6210

3 Daniil Medvedev 7765 – 3090 = 4675

(4 Alexander Zverev 5060 – 1295 = 3765)

5 Carlos Alcaraz 8805 – 5125 = 3680