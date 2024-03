ATP Indian Wells, tutti vogliono Sinner-Alcaraz. Gli ostacoli del tabellone prima dell’ipotetica semifinale

Da quanto il tabellone principale del Masters1000 di Indian Wells è stato pubblicato ad attirare l’attenzione degli appassionati di tennis e degli sportivi in generale è l’eventuale confronto in semifinale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un nuovo capitolo della sfida del futuro del tennis mondiale potrebbe scriversi e da giorni se ne parla in California, dandola per scontata.

Tuttavia, ci sono insidie per entrambi che vanno tenute in debito conto. In primis, Sinner affronterà negli ottavi di finale l’americano Ben Shelton, tennista che per caratteristiche gli dà molto fastidio e quella sconfitta sul cemento outdoor di Shanghai lo sta a dimostrare.

Prevalere non è certo così semplice, come non lo sarà per l’altoatesino l’eventuale quarto contro uno tra Stefanos Tsitsipas e il ceco Jiri Lehecka. Contro il greco lo storico è negativo, anche se negli ultimi due incroci si è imposto, mentre contro Lehecka c’è solo un precedente, risalente al Challenger di Ostrava del 2019 e vinto dal giocatore nostrano.

Per quanto riguarda Carlitos, il prossimo avversario agli ottavi è un giocatore che lo sorprese non poco l’anno scorso a Roma, ovvero l’ungherese Fabian Marozsan. Vedremo se Alcaraz avrà imparato la lezione, ma la sfida nasconde delle insidie. Ancor di più sarà il possibile quarto contro uno tra Alexander Zverev e Alex de Minaur. Il tedesco ha vinto gli ultimi due scontri diretti, ricordando quanto accaduto a Melbourne a gennaio, mentre l’australiano sta esprimendo un tennis eccezionale, che l’ha portato a raggiungere la Finale a Rotterdam (sconfitta contro Sinner) e la vittoria nell’ATP500 di Acapulco, battendo tennisti del calibro di Tsitsipas e Casper Ruud.

Pertanto, prima del fatidico penultimo atto, di cose ne dovranno ancora accadere…

TABELLONE INDIAN WELLS JANNIK SINNER

Ottavi di finale – Ben Shelton

Quarti di finale – Jiri Lehecka / Stefanos Tsitsipas

Semifinale – Carlos Alcaraz / Fabian Maroszan / Alexander Zverev / Alex de Minaur

Finale – Novak Djokovic / Daniil Medvedev i più probabili

TABELLONE INDIAN WELLS CARLOS ALCARAZ

Ottavi di finale – Fabian Marozsan

Quarti di finale – Alexander Zverev/ Alex de Minaur

Semifinale – Jannik Sinner / Ben Shelton / Jiri Lehecka / Stefanos Tsitsipas

Finale – Novak Djokovic / Daniil Medvedev i più probabili