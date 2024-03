WTA Indian Wells, Martina Trevisan cede in due set a Diane Parry nel primo turno

Niente da fare per Martina Trevisan, impegnata nel primo turno del WTA1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano la toscana (n.59 del mondo) è stata sconfitta dalla francese Diane Parry (n.61 WTA) sullo score di 7-5 6-3 in 2 ore e 2 minuti di partita.

Un match nel quale Trevisan non è riuscita a essere sufficientemente consistente nei suoi turni al servizio, costretta spetto a remare da fondo e a subire l’iniziativa dell’avversaria. Parry, dunque, prosegue e affronterà la testa di serie n.29, Leylah Fernandez.

Nel primo set si comprende immediatamente che per Trevisan sarà una partita complicata. La palla di Martina viaggia meno rispetto a quella della sua avversaria e le due palle break cancellate dall’azzurra nel secondo game solo un antipasto. Nel sesto, infatti, la n.59 del ranking cede il proprio turno di servizio. Tuttavia, la nostra portacolori ha il merito di rimanere aggrappata al match, come si suol dire, e in risposta si riscatta, concretizzando l’immediato contro-break. Nella fase calda, però, il servizio tradisce nuovamente la tennista italiana e la frazione scappa via sul 7-5.

Nel secondo set il sesto gioco è nuovamente difficile per Martina che, sotto 15-40, non riesce a tirarsi fuori da questa situazione. D’orgoglio Trevisan cancella tre palle match nell’ottavo game, ma nulla può nel successivo e la francese può festeggiare sullo score di 6-3. Leggendo le statistiche si nota soprattutto il 47% dei punti vinti con la seconda di servizio dall’azzurra, rispetto al 77% della transalpina, a testimonianza di quante difficoltà la toscana abbia avuto anche in risposta.