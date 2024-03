WTA Indian Wells 2024: risultati 6 marzo. Avanti Angelique Kerber, la pioggia ferma Caroline Wozniacki

La pioggia impedisce il completamento della prima giornata di incontri del WTA 1000 di Indian Wells (California, Stati Uniti): dei 16 match in programma soltanto 9 si concludono, mentre altri 4 vengono sospesi e rinviati ad oggi assieme ad altre 3 sfide, neppure iniziate.

Nelle 9 sfide concluse l’azzurra Camila Giorgi elimina la britannica Katie Boulter per 6-3 6-2, mentre la kazaka Yulia Putintseva supera la tedesca Tamara Korpatsch con lo score di 6-2 6-3, infine l’altra teutonica Angelique Kerber regola la croata Petra Martic col punteggio di 6-3 6-4.

La statunitense Katie Volynets piega la russa Mirra Andreeva con un duplice 7-5, mentre la ceca Marie Bouzkova liquida la spagnola Sara Sorribes Tormo con un doppio 6-1, infine la tedesca Tatjana Maria supera la neerlandese Arantxa Rus per 7-6 (5) 6-2.

La slovacca Rebecca Sramkova regola la cinese Yafan Wang per 6-4 6-0, mentre la nipponica Mai Hontama rimonta la cinese Shuai Zhang, battuta con lo score di 5-7 6-2 6-0, infine la statunitense Bernarda Pera piega in tre set l’australiana Daria Saville per 7-5 4-6 7-6 (5).

Nei 4 incontri sospesi la russa Erika Andreeva era in svantaggio con la statunitense Danielle Collins per 6-7 (3) 5-6 *A-40, mentre la danese Caroline Wozniacki era avanti con la cinese Lin Zhu per 7-6 (6) 0-1 *30-30. Erano appena iniziati i confronti tra la statunitense Mccartney Kessler e la spagnola Nuria Parrizas Diaz (2-3 *40-30) e tra la nipponica Nao Hibino e la statunitense Venus Williams (1-1 0-15*).

Non sono neppure iniziati, infine, i 3 match tra la statunitense Taylor Townsend e la polacca Magda Linette, tra l’argentina Nadia Podoroska (entrata in tabellone dopo il ritiro della spagnola Paula Badosa) e la statunitense Ashlyn Krueger, ed il derby statunitense tra Robin Montgomery ed Hailey Baptiste.

WTA 1000 INDIAN WELLS – RISULTATI 6 MARZO

Erika Andreeva c. Danielle Collins 6-7 (3) 5-6 *A-40 sospesa

Camila Giorgi batte Katie Boulter 6-3 6-2

Robin Montgomery c. Hailey Baptiste rinviata

Yulia Putintseva b. Tamara Korpatsch 6-2 6-3

Angelique Kerber b. Petra Martic 6-3 6-4

Nao Hibino c. Venus Williams 1-1 0-15* sospesa

Caroline Wozniacki c. Lin Zhu 7-6 (6) 0-1 *30-30 sospesa

Katie Volynets batte Mirra Andreeva 7-5 7-5

Nadia Podoroska c. Ashlyn Krueger rinviata

Marie Bouzkova batte Sara Sorribes Tormo 6-1 6-1

Taylor Townsend c. Magda Linette rinviata

Tatjana Maria batte Arantxa Rus 7-6 (5) 6-2

Rebecca Sramkova b. Yafan Wang 6-4 6-0

Mccartney Kessler c. Nuria Parrizas Diaz 2-3 *40-30

Mai Hontama b. Shuai Zhang 5-7 6-2 6-0

Bernarda Pera b. Daria Saville 7-5 4-6 7-6 (5)