ATP Indian Wells, pioggia protagonista in California. Murray batte Goffin nella sfida ‘vintage’

Calato il sipario sulla prima giornata degli incontri della parte bassa del tabellone principale maschile di Indian Wells. Un day-1 che ha avuto per protagonista la pioggia in avvicinamento alla sessione serale e di conseguenza una parte dei match dovranno essere recuperati nelle prossime ore.

Le notizie sono quelle legate ai prossimi avversari di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’australiano Thanasi Kokkinakis (n.99 del mondo) giocherà il secondo turno contro l’altoatesino, visto il successo per 6-3 7-5 contro l’americano Marcos Giron (n.48 del ranking). Alcaraz, invece, se la dovrà vedere contro Matteo Arnaldi (n.40 ATP), che l’ha spuntata in due tie-break per 7-6 (6) 7-6 (3) contro il francese Luca van Assche (n.86 ATP).

Nelle altre sfide che si sono tenute, vittoria un po’ a sorpresa dell’australiano Christopher O’Connell (n.66 del ranking) contro il britannico Jack Draper (n.37 del mondo) per 1-6 6-3 6-2. L’aussie, quindi, sarà il prossimo avversario della testa di serie n.6, Alexander Zverev. Andy Murray si è imposto nella partita dal sapore “vintage” contro David Goffin. Lo scozzese (n.61 del mondo) ha battuto piuttosto facilmente il belga (n.112 ATP) per 6-3 6-2 e nel secondo turno se la vedrà contro il russo Andrey Rublev (testa di serie n.5).

Affermazioni anche del teutonico Yannick Hanfmann e del kazako Alexander Shevchenko: Hanfmann (n.57 del ranking) ha battuto 6-7 (7) 6-4 6-1 l’argentino Pedro Cachin (n.79 del mondo) e giocherà contro l’olandese Tallon Griekspoor (n.27 del seeding) il prossimo turno; Shevchenko (n.51 ATP) ha piegato 6-3 1-6 7-6 (3) l’altro tedesco Dominik Koepfer (n.49 del mondo) e sarà il prossimo avversario dell’altro argentino Francisco Cerundolo (testa di serie n.22).

In conclusione, l’australiano Alex de Minaur (n.10 del mondo) conosce il nome del suo rivale nel secondo round, ovvero il giapponese Taro Daniel (n.76 ATP), a segno per 6-4 6-1 contro il colombiano Daniel Elahi Galan (n.84 del ranking).

RISULTATI ATP INDIAN WELLS 2024

Kokkinakis b. Giron 6-3 7-5

O’Connell b. Draper 1-6 6-3 6-2

Hanfmann b. Cachin 6-7 (7) 6-4 6-1

Shevchenko b. Koeperf 6-3 1-6 7-6 (3)

Nakashima b. Eubanks 6-3 7-6 (3)

Arnaldi b. van Assche 7-6 (6) 7-6 (3)

Marozsan b. Rodionov 6-3 6-2

Murray b. Goffin 6-3 6-2

Daniel b. Galan 6-4 6-1

Kudla vs Lestienne 6-3 2-2 interrotta

Lajovic vs Ruusuvuori 7-5 interrotta

Pouille vs Altmaier 2-1 interrotta

Coric vs Ofner posticipata

Shang vs Thompson posticipata

Mensik vs Hong posticipata

Seyboth Wild vs Wolf posticipata