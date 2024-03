Sinner-Kokkinakis, quando si gioca a Indian Wells: dove vederlo in tv, orario serale o notturno

Domani, venerdì 8 marzo (orario da stabilire), Jannik Sinner affronterà l’australiano Thanasi Kokkinakis nel secondo turno del Masters1000 di Indian Wells. L’altoatesino, testa di serie n.3, ha sfruttato il bye dettato dalla sua classifica e farà il proprio esordio contro il potente aussie.

Kokkinakis si è imposto nel primo turno contro l’americano Marcos Giron in maniera netta. Con la combinazione servizio-dritto, il n.99 del mondo ha saputo fare la differenza, dimostrando di trovarsi particolarmente bene sulla superficie californiana. Un campo lento, ma con la palla che vola molto velocemente dal momento che si gioca nel deserto.

Sinner, per questo, dovrà fare molta attenzione. Non sarà il primo confronto tra i due, essendocene stati ben tre in precedenza e tutti vinti da Jannik. E tra questi, può alimentare un po’ di preoccupazione quanto era accaduto a Cincinnati, quando il 16 agosto del 2022 il giocatore nostrano fu costretto a una rimonta complicata, vincendo al tie-break del terzo parziale.

La partita tra Jannik Sinner e Thanasi Kokkinakis, valida per il secondo turno del Masters1000 di Indian Wells, si terrà domani (venerdì 8 marzo) con orario e campo da stabilire. Il match potrebbe anche tenersi nella notte italiana di sabato 9 marzo per il fuso orario. Ci sono 9 ore di differenza tra la California e l’Italia. La trasmissione televisiva del match sarà affidata a Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

