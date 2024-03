ATP Indian Wells, Rafael Nadal rinuncia: “Non mi sento ancora pronto”

Niente da fare. Nel cuore della notte italiana arriva una notizia importante dalla California, per la precisione da Indian Wells. Lo spagnolo Rafael Nadal ha deciso di ritirarsi dal Masters1000, dopo gli allenamenti sui campi del Tennis Garden. Una presa di coscienza quella del maiorchino, frutto delle sensazioni negative avute dal proprio corpo.

“È con grande dispiacere che devo annunciare il mio ritiro da questo straordinario torneo. Tutti sanno quanto adori giocare qui, e questo è uno dei motivi per cui sono arrivato nel deserto con grande anticipo per prepararmi alla competizione. Tuttavia, dopo aver lavorato duramente e dopo aver fatto un test il fine settimana scorso (l’esibizione di Las Vegas contro Carlos Alcaraz, ndr) non mi sento pronto a giocare al mio massimo livello in un torneo così importante. Non si tratta di una decisione facile, ma non posso mentire a me stesso e a migliaia di fans. Mi mancherete molto e sono sicuro che il torneo sarà comunque un grande successo“, il messaggio sui social di Rafa.

I have been working hard and practicing and you all know I took a test this weekend but I don’t find myself ready to play at the highest level at such an important event.

It is not an easy decision, it’s a tough one as a matter of fact but I can’t lie to myself and lie to the… pic.twitter.com/JslDFANMW8 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 7, 2024

Sentimento di delusione condiviso anche dagli organizzatori del torneo: “Siamo molto dispiaciuti che Rafa non sia in grado di giocare, ma gli facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione e speriamo di vederlo presto di nuovo in campo“, le considerazioni in una nota del direttore del torneo, Tommy Haas.

Da capire quale sarà il futuro di Nadal, tenendo conto che gli incontri ufficiali giocati in questo 2024 è pari a tre e si è visto costretto nuovamente a fermarsi, dopo aver rinunciato agli Australian Open 2024. I suoi grandi obiettivi sono sulla terra rossa, ma le perplessità sulle sue condizioni fisiche restano. Per quanto è accaduto, il torneo di Indian Wells ha comunicato che gli spettatori della sessione serale di giovedì sullo Stadium 1, dove era previsto l’esordio di Nadal contro il canadese Milos Raonic, potranno richiedere un rimborso del loro biglietto. Al posto del fuoriclasse di Manacor, è stato inserito in tabellone il lucky loser indiano Sumit Nagal.