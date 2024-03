WTA Indian Wells 2024, risultati 14 marzo: le semifinali saranno Swiatek-Kostyuk e Gauff-Sakkari

Si sono disputati nella stessa giornata tutti i quarti di finale del tabellone di singolare femminile del torneo BNP Paribas Open 2024 di tennis, di categoria WTA 1000, in corso ad Indian Wells (California, USA): le semifinali vedranno scendere in campo nella prossima notte italiana la polacca Iga Swiatek contro l’ucraina Marta Kostyuk (non prima della mezzanotte) e la statunitense Coco Gauff contro l’ellenica Maria Sakkari (non prima delle 2.00).

La polacca Iga Swiatek approfitta del ritiro della danese Caroline Wozniacki, giunto sul punteggio di 6-4 1-0 per la numero 1 del mondo dopo un’ora ed undici minuti. Wozniacki si porta avanti 4-1 nel primo set, prima di subire la rimonta di Swiatek, capace di inanellare sei game consecutivi prima che l’avversaria finisca per alzare bandiera bianca.

Sulla sua strada ci sarà l’ucraina Marta Kostyuk, che regola la russa Anastasia Potapova con lo score di 6-0 7-5, maturato in un’ora e dieci minuti. Primo parziale dominato dall’ucraina e chiuso in soli 23 minuti, seconda frazione che vede Kostyuk scappare sul 3-0 (9 game consecutivi vinti) prima di essere ripresa sul 5-5, ma poi riuscire a piazzare il break vincente che vale il 7-5.

La statunitense Coco Gauff elimina la cinese Yuan Yue con un perentorio 6-4 6-3 dopo un’ora e 36 minuti di gioco. Nel primo set Gauff trova lo strappo nel sesto game e poi vola sul 5-2, ma la cinese accorcia fino al 4-5. Quando l’asiatica serve per restare nel parziale, però, arriva lo strappo della statunitense a 15 che vale il 6-4. Nella seconda partita la cinese trova il break in apertura e scappa sul 2-0 e poi sul 3-1, procurandosi anche tre occasioni per il 4-1 pesante. Gauff si salva e da quel momento inanella cinque giochi fino al 6-3 conclusivo.

L’ultima semifinalista è l’ellenica Maria Sakkari, che rimonta e batte la statunitense Emma Navarro per 5-7 6-2 6-4 in due ore e 56 minuti di gioco. Nella prima frazione Navarro trova lo strappo decisivo proprio nel dodicesimo game, ma nel secondo parziale la greca scappa sul 4-0 e poi, nonostante alcuni game lunghi e combattuti, chiude sul 6-2. Nella partita decisiva, infine, l’ellenica scappa sul 2-0 ma si fa riprendere sul 2-2, poi dal 3-4 infila tre giochi consecutivi, con break ai vantaggi del nono game, e va così a chiudere sul 6-4.

WTA 1000 INDIAN WELLS 2024 – RISULTATI 14 MARZO

Iga Swiatek (Polonia, 1) Caroline Wozniacki (Danimarca, WC) 6-4 1-0 ritiro

Marta Kostyuk (Ucraina, 31) b. Anastasia Potapova (Russia, 28) 6-0 7-5

Coco Gauff (Stati Uniti, 3) b. Yuan Yue (Cina) 6-4 6-3

Maria Sakkari (Grecia, 9) b. Emma Navarro (Stati Uniti, 23) 5-7 6-2 6-4