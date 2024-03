Quanti punti può guadagnare Sinner su Djokovic a Indian Wells. Ma il serbo avrà il vantaggio degli scarti a Miami

Il serbo Novak Djokovic è stato eliminato al terzo turno del BNP Paribas Open 2024 di tennis, mentre sono arrivati ai quarti Jannik Sinner, lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il russo Daniil Medvedev. Sinner deve arrivare in semifinale per essere certo di restare davanti a Medvedev, mentre in caso di scontro in semifinale con Alcaraz, per diventare ufficialmente numero 2 del mondo deve battere lo spagnolo.

Rispetto alla classifica ufficiale, considerando i punti di Indian Wells 2023 persi, Djokovic ha guadagnato 50 punti, Sinner ne ha persi 160, ma andando in semifinale andrebbe a +40, guadagnando sul serbo solo in caso di finale (+290) o di vittoria (+640).

Lo schema si ripeterà però a Miami: Djokovic non scarterà punti, Sinner ne perderà 600, Alcaraz 360 e Medvedev 1000. Sinner per ripartire come numero 2 virtuale a Miami dovrà battere in semifinale Alcaraz, o, in caso di eliminazione dello spagnolo ai quarti, dovrà comunque battere Lehecka ai quarti.

Due cose sono già certe al momento: al termine del torneo di Miami Djokovic sarà certamente numero 1 del mondo, mentre Sinner non potrà essere superato in alcun modo da Medvedev e dunque continuerà a duellare per il numero 2 del ranking ATP con Alcaraz.

RANKING LIVE AL 14 MARZO

Tra parentesi la differenza in termini di punti rispetto al ranking ufficiale

1 Novak Djokovic 9725 (+50)

2 Jannik Sinner 8110 (Semifinale: 8310. Finale: 8560. Vittoria 8910) (-160)

3 Carlos Alcaraz 8005 (Semifinale: 8205. Finale: 8455. Vittoria 8805) (-800)

4 Daniil Medvedev 7315 (Semifinale: 7515. Finale: 7765. Vittoria 8115) (-400)

RANKING SENZA I PUNTI DI MIAMI 2023

Tra parentesi la differenza in termini di punti rispetto al ranking ufficiale dopo Indian Wells

1 Novak Djokovic 9725 (-0)

2 Jannik Sinner 7510 (Semifinale: 7710. Finale: 7960. Vittoria 8310) (-600)

3 Carlos Alcaraz 7645 (Semifinale: 7845. Finale: 8095. Vittoria 8445) (-360)

4 Daniil Medvedev 6315 (Semifinale: 6515. Finale: 6765. Vittoria 7115) (-1000)