A che ora la finale dell’ATP di Indian Wells 2024? Data, programma, tv, streaming

Si disputeranno nella serata italiana di domani, domenica 17 marzo, entrambe le finali di singolare dei tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Indian Wells, i BNP Paribas Open 2024 di tennis: alle ore 19.00 italiane nell’ultimo atto femminile la polacca Iga Swiatek, numero 1, sfiderà la greca Maria Sakkari, numero 9.

Il match andrà in scena sullo Stadium 1 e precederà la finale maschile, che comunque si giocherà non prima delle ore 22.00 italiane: il vincente tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz affronterà il vincente tra lo statunitense Tommy Paul ed il russo Daniil Medvedev.

La diretta tv delle finali del torneo di Indian Wells 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (in quest’ultimo caso solo per la finale maschile), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP INDIAN WELLS 2024

Domenica 17 marzo – Stadium 1

Dalle ore 19.00 italiane

Iga Swiatek (Polonia, 1) – Maria Sakkari (Grecia, 9) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

Non prima delle 22.00 italiane

vincente Jannik Sinner (Italia, 3) / Carlos Alcaraz (Spagna, 2) – vincente Tommy Paul (Stati Uniti, 17) / Daniil Medvedev (Russia, 4) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (in quest’ultimo caso solo per la finale maschile).

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.