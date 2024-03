WTA Indian Wells, Iga Swiatek domina Maria Sakkari e conquista il suo secondo titolo in California

La più forte. La polacca Iga Swiatek (n.1 del mondo) ha sconfitto piuttosto facilmente la greca Maria Sakkari (n.9 del mondo) nella Finale del WTA1000 di Indian Wells. Un atto conclusivo in cui la superiorità di Iga è stata evidente e nei fatti per l’ellenica c’è stato poco da fare. Sakkari non è riuscita a essere incisiva e si è replicato il medesimo riscontro del 2022, quando queste due giocatrici già erano state finaliste. Con lo score di 6-4 6-0, Swiatek ha fatto proprio il titolo californiano per la seconda volta in carriera.

La polacca ha raggiunto i 19 titoli WTA in carriera, su 23 finali disputate. Proiettata verso la 95ª settimana complessiva da n.1 del ranking, Swiatek ha raggiunto il 90% di vittorie nel torneo in questione, stabilendo un primato e facendo meglio dell’89,5% di successi di Steffi Graf.

Nel primo set l’avvio è stato di marca polacca. Con colpi profondi, Swiatek si è portata avanti di un break, ma non è stata in grado di gestire il vantaggio nel quinto game, dando modo a Sakkari di impattare. Nella fase calda della frazione, però, la n.1 del mondo è salita in cattedra e ha messo a nudo le difficoltà nel tennis della rivale, costretta a cedere il servizio e il parziale sul 6-4.

Nel secondo set si è assistito a un soliloquio di Iga che, quindici dopo quindici, ha fatto sciogliere come neve al sole l’ellenica. Troppo emotiva Maria al cospetto di una tennista così solida in campo. Pertanto, il 6-0 è stato la logica conseguenza di quanto visto.

Statistiche impietose da questo punto di vista, tenuto conto del 76% dei punti vinti con la prima di servizio e del 64% con la seconda di Swiatek, devastante anche in risposta e ben oltre il 50% di efficienza. In altre parole, una sfida a senso unico.