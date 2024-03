ATP Indian Wells 2024, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano ai quarti di finale in doppio

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano ai quarti di finale del torneo di doppio dei BNP Paribas Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000: la coppia azzurra approfitta del ritiro, giunto prima di scendere in campo, del duo accreditato dell’ottava testa di serie, composto dal britannico Jamie Murray e dal neozelandese Michael Venus.

Gli avversari ai quarti della coppia tutta italiana usciranno dal confronto che nella notte vedrà opposti la coppia tutta statunitense formata da Nathaniel Lammons e Jackson Withrow, ed il duo rientrato in tabellone come alternate e composto dall’australiano John Peers e dall’azzurro Lorenzo Musetti, il quale tornerà in campo a poche ore dall’eliminazione nel torneo di singolare, con l’italiano battuto dal danese Holger Rune.

Con il passaggio del turno appena ottenuto, Bolelli e Vavassori puntellano il secondo posto nella Race ATP, ed inoltre diventano virtualmente il numero 25 (Andrea Vavassori, a quota 3235 punti) ed il numero 26 (Simone Bolelli, a quota 3025) del ranking ATP.