WTA Indian Wells 2024: gran colpo di Lucia Bronzetti, elimina Kalinina e va al terzo turno

Una grande Lucia Bronzetti s’inventa una performance di alto livello al WTA 1000 di Indian Wells. La riminese elimina con il punteggio di 6-3 6-4 l’ucraina Anhelina Kalinina, testa di serie numero 32, e s’invola verso il terzo turno. Troverà una tra la francese Clara Burel e l’americana Coco Gauff, ancora in campo sullo Stadium 1 in un match prolungatosi ben oltre le intenzioni della giovane padrone di casa. Per l’italiana prosegue l’assalto al rientro in top 50.

Nei primi game Bronzetti mostra di essere presente: il dritto l’aiuta molto anche nel game in cui è costretta ai vantaggi. Qualche errore di troppo di Kalinina porta l’azzurra sul 15-30 nel quinto gioco, Arriva di seguito la risposta alla seconda che vale la palla break, e l’ucraina fa volare via il dritto: 3-2 per l’italiana. La convinzione di Bronzetti inevitabilmente sale: porta a casa uno scambio infinito, entra spesso con il dritto e si procura un’altra palla break, stavolta però sprecata. La chance, però, viene sfruttata poco più avanti, e nel momento di maggiore importanza: sul 5-3, infatti, va a concretizzare il set point sul 30-40. E lo fa in modo particolare: gioca malamente la volée, ma recupera col passante in corsa di dritto.

Il secondo set inizia con un passaggio a vuoto di Bronzetti, che significa 0-40. Kalinina, poi, ribalta in un attimo lo scambio che la porta al break e chiude di dritto. Di fronte ai primi segnali di risveglio dell’ucraina, l’italiana non solo tiene, ma ancora una volta trova il dritto per arrivare al controbreak. Due chance la riminese le ha ancora sul 2-1, ma ha rimpianti sia su un passante non difficile che sbaglia di parecchio e su una risposta lunga. Ancora sul 3-2 arrivano due opportunità, dopo un lunghissimo scambio vinto dall’italiana in difesa, e sul secondo Kalinina manda la palla in mezzo al corridoio. La conferma arriva sotto il segno dell’ace e a 15: 5-2. Quando serve per il match, però, Bronzetti fa un po’ di fatica, e in un attimo è 0-40. Alla terza chance, l’ucraina si vede elargito un rovescio che vola ben oltre la riga. Subito dopo, però, giungono tre match point consecutivi: basta il secondo, un dritto che lascia ferma Kalinina e porta Bronzetti al terzo turno.

Da rimarcare come, nell’ora e 24 minuti di match, sia Bronzetti a dare più fondo alla propria prima di servizio, ma soprattutto alla seconda: in termini di punti vinti le percentuali sono 74,1%-55,6% e 57,9%-42,3% rispettivamente.