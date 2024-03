WTA Indian Wells 2024, Gauff convince, fuori Sabalenka e Kasatkina!

Anche il tabellone femminile del WTA 1000 di Indian Wells si allinea ai quarti di finale al termine di una giornata che ha presentato due notevoli sorprese: l’eliminazione della campionessa degli Australian Open Aryna Sabalenka e quella di Daria Kasatkina.

Sabalenka che ha ceduto in tre set a una grande Emma Navarro, giocatrice sempre più in crescita. Finisce 6-3 3-6 6-2 in favore della testa di serie numero 23 del tabellone la cui chiave fondamentalmente è stata quella di servire bene per tutto il match, cedendo solo una volta la battuta. Il break decisivo nel primo set è arrivato nell’ottavo game, un break contro le è stato fatale nel secondo set, mentre nel terzo ha fatto gara di testa, andando avanti 2-0 e 3-1 e non facendosi più riprendere. La vittoria più importante della carriera per l’americana figlia del miliardario Ben Navarro.

Adesso la sfida è a Maria Sakkari, la quale si è sbarazzata sempre in tre set di Diane Parry con il punteggio di 6-2 3-6 6-3. Un bel successo della giocatrice greca che sta cercando di ingranare dopo un inizio di stagione non facile: prestazione solida e di carattere da parte dell’ateniese, che ha recuperato da 2-3 sotto di un break nel terzo.

L’altro quarto di finale sarà invece tra Coco Gauff e la sorprendente Yue Yuan. Gauff è scesa in campo in versione schiacciasassi e ha lasciato appena due game a Elise Mertens: secco 6-0 6-2 dopo qualche difficoltà avuta nei match con Bronzetti e, soprattutto, con Burel. Yuan ha vinto invece contro Daria Kasatkina con lo score di 4-6 6-4 6-3 in rimonta dopo due ore e mezza. La cinese è stata per due volte sotto di un break nel secondo, ma in entrambe le circostanze è rientrata subito, mentre nel terzo è sempre stata davanti.