Volley, Vallefoglia e Novara ok nella 22ma giornata di Serie A1. Cuneo vince e fa un salto in zona salvezza

Si chiude la 22ma giornata di Serie A1 di volley femminile 2023-2024 con tre partite molto interessanti. Novara soffre ma riesce a sbrigare la pratica Firenze con un 3-1 in trasferta (25-16 19-25 25-20 25-20); Vallefoglia si sbarazza di Trento con un secco 3-0 (25 -21 25-23 25-15). Mentre in serata Cuneo batte Busto Arsizio 3-1 (25-11 20-25 25-19), prendendo tre punti che definire vitali è poco, scavalcando Bergamo e mettendosi momentaneamente in zona salvezza.

L’Igor Gorgonzola, con ancora la testa inebriata dalla vittoria in Challenge Cup ottenuta in settimana, gioca una partita solidissima in terra toscana e riesce a portare a casa tre punti fondamentali, con le ragazze di Bernardi che salgono così a 53 punti in classifica, agganciando Milano e tenendo Scandicci a -1. Per Il Bisonte invece sconfitta pesantissima, che riduce al lumicino le speranze di ottavo posto. Un primo set in cui Novara non ha particolari problemi, ma viene ricambiata con la stessa moneta da Firenze nel secondo parziale. Le piemontese poi tornano ad alzare i giri del motore, controllano il margine creato a metà set nel quarto parziale, piazzando invece cinque punti consecutivi a fine partita per chiudere i conti. Novara che si aggrappa ancora una volta all’enorme talento della neo arrivata Marina Markova (20 punti, 3 muri e 1 ace), e in assenza di Vita Akimova salgono in cattedra anche Anne Buijs (15), Caterina Bosetti (14) e Cristina Chirichella (11). Firenze si lecca le ferite, per una sconfitta arrivata (secondo pronostico) anche nonostante i 20 punti di una scatenata Kendall Kipp.

Grande passo in avanti per Vallefoglia che domina contro Trento e prenota un posto ai playoff. Le padrone di casa salgono a quota 31 punti, agganciando Roma e mettendo 7 lunghezze di differenza con Firenze, nona. Le ragazze di Mazzanti invece sono praticamente condannate, con la salvezza distante 8 punti e tre partite ancora da giocare. Non c’è proprio stata partita, con tre set dall’uguale andamento con Vallefoglia a fare la voce grossa e mettere fin da subito un divario incolmabile con le ospiti. La squadra allenata da Andrea Pistola si rialza dopo due sconfitte consecutive (arrivate per mano di Scandicci e Novara) venendo trascinata dai 19 palloni messi a terra da Camilla Mingardi, in doppia cifra vanno anche Maja Aleksic (11) e Alice Degradi (10); mentre a Trento non bastano i 12 di Yana Shcherban e i 10 di Carly Dehoog.

Era un’occasione assolutamente da non lasciarsi sfuggire per Cuneo, che davanti al proprio pubblico mette in campo una delle prestazioni migliori della stagione, ma soprattutto trova tre punti preziosissimi. Le ragazze di Stefano Micoli, con questo risultato, salgono a quota 16 lasciando Bergamo indietro di una lunghezza, arpionando il dodicesimo posto che significherebbe salvezza. Nel primo set la differenza di mordente di vede immediatamente, e le padrone di casa lasciano appena 11 punti alle sue avversarie. Busto Arsizio reagisce, resiste al rientro di Cuneo e pareggia i conti. Nel terzo e quarto set però risuona la musica dell’avvio di partita, con Cuneo più affamata e centrata che chiude la contesa e si porta a casa il bottino pieno. Due le piemontesi che si caricano la squadra sulle spalle: Terry Ruth Enweonwu (24 punti, 2 ace) e Lena Stigrot (19). Brutta prestazione per la squadra di Juan Cichello, con la sola Benedetta Maria Sartori (12) ad andare in doppia cifra.