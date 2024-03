Volley, si chiude la regular season con tante volate per la griglia dei playoff

Restano da assegnare ancora tutte le posizioni dal terzo al settimo posto nella griglia playoff della Superlega nell’ultima giornata di campionato, tutta in programma domenica. In zona playoff le certezze sono il primo posto di Trento, il secondo di Perugia e l’ottavo di Modena, l’altra certezza è la retrocessione di Catania.

Per la terza posizione due le squadre in lizza, entrambi reduci dal mercoledì di Champions che ha premiato Civitanova (che insegue in classifica) e ha bocciato Piacenza (a cui basta un punto per chiudere terza). I piacentini chiudono la loro stagione regolare tra le mura amiche ospitando la Valsa Group Modena, già certa dell’ottavo posto e dunque di affrontare in una sfida tutta gialloblù nei quarti, l’Itas Trentino. Alla Gas Sales Bluenergy basteranno due set per centrare l’obiettivo terzo posto contro un Modena che pensa già agli spareggi scudetto.

La Lube Civitanova, invece, deve sperare che Piacenza non faccia punti e deve per forza vincere 3-0 o 3-1 sul campo di una Rana Verona che non può fare sconti e che addirittura, con un successo, potrebbe scavalcare i marchigiani in classifica e posizionarsi al quarto posto. In corsa per quel quarto posto, o quinto che sia, ci sono anche la Mint Monza che alle 17.30 ospita il Cisterna, ormai fuori dalla corsa playoff, ma, vincendo 3-0 o 3-1, deve sperare in un tie break vinto da Verona per piazzare il doppio sorpasso e chiudere quarto.

Stesso punteggio in classifica ma speranze più flebili, visto il numero meno altisonante di vittorie ottenute finora, l’Allianz Milano attualmente settimo e impegnato in casa contro la Sir Vim Susa Perugia, reduce dalla bella affermazione contro Trento e già certa della seconda posizione in classifica.

A completare il quadro di giornata due partite che non aggiungeranno e non toglieranno granchè alla stagione delle squadre protagoniste: l’Itas Trentino ospita il Padova e i motivi per festeggiare non mancheranno per nessuna delle due squadre. La Farmitalia Catania, infine, dopo un solo anno di permanenza in serie A1, saluta il pubblico di casa ospitando per l’ultima di campionato la Gioiella Prisma Taranto, già salva da settimane.