Baseball: l’Italia parteciperà per la terza volta consecutiva all’Haarlem Week

La Nazionale italiana maggiore di baseball parteciperà per la settima volta nella sua storia all’Haarlem Week, prestigiosa kermesse olandese quest’anno in scena dal 12 al 19 luglio presso il Pim Muilier Stadion dell’omonima città.

La rassegna, giunta alla sua trentuntesima edizione, manterrà il format tradizionale coinvolgendo in totale sei squadre: oltre al team azzurro, quello olandese, del Giappone e degli Stati Uniti, saranno della partita anche due new entry: Cina Taipei e la Spagna detentrice del titolo continentale.

La gara inaugurerà di fatto il cammino dell’Italia verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ricordiamo infatti che la disciplina è rientrata nel programma olimpico dopo la decisione del CIO emanata lo scorso 13 ottobre.

Per gli azzurri sarà la terza Harleem Week consecutiva dopo le edizioni disputatesi nel 2018 e nel 2022. In entrambe le occasioni i nostri ragazzi hanno collezionato quattro vittorie in tredici partite. Nel 2018 gli azzurri si piazzarono al quinto posto, mentre nel 2022 si dovettero accontentare della sesta moneta.