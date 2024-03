Basket femminile: Campobasso-Geas per il quarto posto. Venezia e Bologna in trasferta, Schio riposa

In arrivo la 19a giornata per la Serie A1 2023-2024. Sono tante le sfide particolarmente interessanti, ma il ruolo di big match assoluto spetta a Campobasso-Sesto San Giovanni, prevista nel lotto domenicale. Andiamo a scoprire i temi che caratterizzeranno le sfide del fine settimana.

PASSALACQUA RAGUSA-OXYGEN ROMA (Venerdì 1° marzo, ore 21:15)

La diretta RaiSport della settimana è riservata al ritorno di Nicole Romeo al PalaMinardi da avversaria. Due le vittorie consecutive messe a segno dal club siciliano, l’ultima delle quali a Sassari e senza Spreafico. Per Roma ripresa dopo uno stop lungo che, tra Coppa Italia e match rinviato contro Schio, è durato sostanzialmente un mese. All’andata, giocata al PalaLuiss prima della ritrovata disponibilità del PalaTiziano, fu 67-69 per il club biancoverde.

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-UMANA REYER VENEZIA (Sabato 2 marzo, ore 15:00)

Per la Reyer è il momento di tornare a respirare aria di campionato dopo l’avvenuta qualificazione per le semifinali di EuroCup. E la trasferta del PalaSerradimigni non presuppone necessaria facilità, se non altro perché il Banco deve risalire da acque difficili in classifica (è decima a quota 12). Rimane però il lato positivo dei tre quarti e mezzo giocati alla grande contro Ragusa prima della sfuriata vincente delle siciliane. Per la Reyer opportunità di riscattare anche la sconfitta in finale di Coppa Italia contro Schio.

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI (Domenica 3 marzo, ore 18:00)

Si tratta del big match di giornata senza ombra di dubbio, dal momento che c’è in palio il quarto posto in classifica. All’andata s’impose proprio Campobasso per 62-66. Dal momento che i punti di distanza in classifica sono due a favore del Geas, è normale rimarcare come un successo delle rossonere girerebbe in maniera importante ogni questione legata ai primi quattro posti e, di conseguenza, ai playoff. Reduce dal turno di riposo (sfruttato con uno scrimmage a Roma), Campobasso punta ad avere al meglio soprattutto il gruppo straniere. Dal canto suo, l’Allianz non vuole le distrazioni della prima metà di gara contro Battipaglia.

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA-E-WORK FAENZA (Domenica 3 marzo, ore 18:00)

Arriva per Battipaglia una delle migliori occasioni per schiodarsi da quota zero punti in classifica nella stagione. Novità nel roster, con l’arrivo di Elisa Policari Faustini da Broni: si tratta di un ritorno, dato che la romana aveva già militato nel club campano dal 2016 al 2018. Positivo, però, il periodo dell’E-Work, con due vittorie prima delle sconfitte (preventivabili) contro la Virtus Bologna e Venezia, anche se in quest’ultimo caso la squadra di Paolo Seletti si è fatta valere in maniera molto più che dignitosa.

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI-RMB BRIXIA BASKET (Domenica 3 marzo, ore 18:00)

Occasione importante per San Martino di rimanere attaccata alla sfida diretta per il sesto posto che sta ingaggiando con Ragusa. Brescia, dal canto suo, può sognare in maniera seria l’ingresso nelle prime otto, situazione che al momento la vede a quota 12 assieme a Roma. Il club lombardo ha giocato per l’ultima volta due settimane fa contro Milano (vincendo), ma la trasferta veneta sarà complicata anche perché, pian piano, l’Alama sta ritrovando tutto il potenziale già ben noto a inizio stagione.

REPOWER SANGA MILANO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA (Domenica 3 marzo, ore 18:00)

Sulla carta è probabilmente il match più sbilanciato dell’intera settimana, con le V nere completamente favorite e candidate a tenersi stretta l’attuale seconda posizione in classifica (in attesa del recupero di Roma-Schio e dell’osservare il turno di riposo). Si tratterà, per Bologna, di un autentico banco di prova verso il big match contro il Famila, mentre Milano ha necessità di attendere tempi migliori per raccogliere soddisfazioni.