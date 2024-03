Volley, scattano i playoff di Superlega! Quattro sfide all’insegna dell’incertezza

Sono quarti di finale che promettono spettacolo ed emozioni quelli che iniziano questa sera a battezzare i playoff scudetto di Superlega. Quattro partite che racchiudono tanti temi e che potrebbero riservare anche qualche sorpresa, a partire da questa sera. I quarti di finale, quest’anno, si disputano al meglio dei cinque match e dunque siamo solo all’inizio di un lungo percorso.

E’ un Itas Trentino che arriva con qualche incertezza al momento decisivo della stagione. la squadra di Fabio Soli dovrà fare a meno dell’infortunato alzatore Riccardo Sbertoli e si affiderà al francese Mathieu Garcia, prelevato dall’Arago Sete a giocarsi il posto da titolare con Alessandro Acquarone che ha sostituito Sbertoli nelle ultime due partite. Dall’altra parte della rete questa sera alle 20.30 c’è la Valsa Group Modena, squadra che più di tutte è rimasta al di sotto delle aspettative in regular season chiudendo all’ottavo posto e strappando solo nel finale il pass per i play-off. Passata la grande paura, Modena potrebbe regalare una prova d’orgoglio ai suoi tifosi mettendo in difficoltà i dominatori della regular season.

La partita che racchiude maggior incertezze è la sfida tra la Lube Civitanova quarta della graduatoria e la Mint Monza che ha chiuso al terzo posto. Le due squadre hanno un punto in comune: entrambe sono state sconfitte da Perugia nelle finali dei due eventi più importanti finora in stagione, la Supercoppa Civitanova, la Coppa Italia Monza. Sfida con qualche ex in campo, uno su tutti Adis Lagumdzija, con Monza che ha già esaurito il suo impegno europeo e Civitanova che avrà anche un po’ di mente alla semifinale di Champions contro Trento. Si gioca alle 20.30 all’Eurosuole Forum.

Spettacolo in arrivo anche nella sfida in programma al PalaBarton tra Sir Susa Vim Perugia e Rana Verona. La squadra umbra ha chiuso bene la regular season, appare in ottima condizione e non vuole concedersi distrazioni, ricordando cosa accadde lo scorso anno contro Milano. Dall’altra parte c’è una delle squadre rivelazione del girone di ritorno, la Rana Verona che ha dimostrato di saper reggere il confronto con le grandi anche se arriva da una sconfitta pesante contro Civitanova che l’ha relegata al settimo posto in classifica.

A completare il quadro un’altra sfida incertissima che vede di fronte la Gas Sales Bluenergy Piacenza e l’Allianz Milano: due squadre che lo scorso anno sono riuscite a stupire nei playoff senza però centrare l’accesso alla finale. Piacentini leggermente favoriti per quello che hanno mostrato finora in campo ma la squadra milanese in questi frangenti si trasforma e spesso fa piangere le rivali.