Calcio femminile, Qualificazioni Europei 2025: Italia con Paesi Bassi, Norvegia e Finlandia

Il sorteggio di Nyon, in Svizzera, ha decretato che l’Italia affronterà Paesi Bassi, Norvegia e Finlandia nel Gruppo 1 della Lega A delle Qualificazioni agli Europei 2025 di calcio femminile. Si qualificheranno le prime due di ogni raggruppamento della Lega A, la Svizzera, Paese ospitante, e le sette squadre che supereranno il doppio turno di spareggi.

In caso di mancato ingresso tra le prime due del raggruppamento, l’Italia dovrà qualificarsi attraverso gli spareggi e per farcela dovrà superare nel primo turno una delle squadre provenienti dalla Lega C, mentre nel secondo le sette teste di serie saranno definite in base al ranking.

Il CT dell’Italia, Andrea Soncin, ha commentato il sorteggio al sito federale: “È un girone complicato, però va bene così. Siamo l’Italia e penso che anche le altre Nazionali stiano iniziando a preoccuparsi di noi. Sarà un percorso molto stimolante, affronteremo due squadre nordiche molto forti ed una che si è comportata benissimo nelle ultime competizioni. Sono certo che giocheremo ogni sfida con orgoglio e passione“.

SORTEGGIO QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO FEMMINILE

Lega A

Gruppo A1: Paesi Bassi, Italia, Norvegia, Finlandia.

Gruppo A2: Spagna, Danimarca, Belgio, Rep. Ceca.

Gruppo A3: Francia, Inghilterra (detentrice), Svezia, Irlanda.

Gruppo A4: Germania, Austria, Islanda, Polonia.

Lega B

Gruppo B1: Svizzera (qualificata come Paese ospitante), Ungheria, Turchia, Azerbaigian.

Gruppo B2: Scozia, Serbia, Slovacchia, Israele.

Gruppo B3: Portogallo, Bosnia Erzegovina, Irlanda del Nord, Malta.

Gruppo B4: Galles, Croazia, Ucraina, Kosovo.

Lega C

Gruppo C1: Bielorussia, Lituania, Cipro, Georgia.

Gruppo C2: Slovenia, Lettonia, Macedonia del Nord, Moldavia.

Gruppo C3: Grecia, Montenegro, Andorra, Isole Far Oer.

Gruppo C4: Romania, Bulgaria, Kazakistan, Armenia.

Gruppo C5: Albania, Estonia, Lussemburgo.

CALENDARIO COMPETIZIONI

Giornate 1 e 2 qualificazioni: 3-9 aprile 2024

Giornate 3 e 4 qualificazioni: 29 maggio-4 giugno 2024

Giornate 5 e 6 qualificazioni: 10-16 luglio 2024

Sorteggio spareggi: 19 luglio 2024

Turno 1 spareggi (andata e ritorno): 23-28 ottobre 2024

Turno 2 spareggi (andata e ritorno): 27 novembre-3 dicembre 2024

Sorteggio fase finale: da stabilire

Fase finale: 2-27 luglio 2025 (Svizzera)