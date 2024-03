Calcio a 5 femminile, le convocate dell’Italia per le amichevoli contro l’Ucraina

Dopo la vittoria del “3 Nations Tournament” la Nazionale italiana di calcio a 5 femminile della CT Francesca Salvatore è pronta a tornare in campo per un nuovo impegno internazionale. Si tratta del doppio test amichevole del 18 e 19 marzo contro l’Ucraina, che per l’occasione si disputerà a Taranto, nella prima occasione alle ore 20.00 e nella seconda alle ore 19.00.

Lo staff tecnico ha diramato la lista delle 19 convocate per le due partite, confermando in blocco le selezionate del “3 Nations Tournament” che si era tenuto qualche settimana fa a Salo in Finlandia ed aggiungendovi anche Elena De Cao. Di seguito l’elenco completo.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

Portieri: Ana Carolina Sestari (Stilcasa Costruzioni Falconara); Denise Carturan (VIP), Angelica Dibiase (GTM Montesilvano);

Giocatrici di movimento: Erika Ferrara (Stilcasa Costruzioni Falconara), Silvia Praticò (Stilcasa Costruzioni Falconara), Sara Boutimah (Stilcasa Costruzioni Falconara), Bruna Borges (GTM Montesilvano), Ludovica Coppari (GTM Montesilvano), Rafaela Dal’Maz (GTM Montesilvano), Elena De Cao (Audace Verona), Adrieli Berté (TikiTaka Francavilla), Rebecca De Siena (TikiTaka Francavilla), Arianna Bovo (Kick Off), Greta Ghilardi (Kick Off), Gaby Vanelli (Kick Off), Renata Adamatti (Bitonto), Alessia Grieco (Bitonto), Nicoletta Mansueto (Bitonto), Elisa Narcisi (Atletico Foligno).

Staff – Tecnico federale: Francesca Salvatore; Capodelegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente allenatore: Sebastiano Giuffrida; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Fabrizio Bombelli; Videoanalista: Riccardo Manno; Medici: Giuseppe Maccauro e Pierluigi Martinelli; Fisioterapista: Benedetta Cecchini Saulini.

Gare amichevoli

18/03/2024 Italia-Ucraina, ore 20.00

19/03/2024 Italia-Ucraina, ore 19.00