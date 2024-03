Volley, Riccardo Sbertoli si deve operare: svelata l’entità dell’infortunio. Tempi di recupero e sostituti

Riccardo Sbertoli ha riportato la frattura scomposta della falange prossimale del quinto dito della mano sinistra. Il palleggiatore di Trento dovrà dunque sottoporsi a un intervento chirurgico, che verrà eseguito all’inizio della prossima settimana. Il regista si era infortunato ieri sera, durante il ritorno dei quarti di finale della Champions League: nelle battute finali del primo set contro il Berlin Recycling Volleys, infatti, il 25enne aveva accusato un dolore a un dito della mano ed era uscito dal campo.

I tempi di recupero sono tutti da valutare. Trento dovrà dunque fare a meno del proprio palleggiatore titolare proprio quando inizierà la fase calda della stagione: il prossimo fine settimana incominceranno i quarti di finale dei playoff scudetto (contro Milano) tra meno di due settimane è previsto l’incrocio con Civitanova nella semifinale di Champions League. Da capire se il giocatore riuscirà a rientrare per il confronto con la Lube e per la parte conclusiva dell’annata agonistica.

Il suo sostituto sarà il 24enne Alessandro Acquarone, che si è ben distinto. Il nativo di Sanremo, che ha militato anche nella Nazionale Under 20, è alla sua prima stagione ai piani alti dopo aver trascorso sei annate agonistiche in Serie A2 (cinque complete a Santa Croce, l’ultima in cadetteria tra Santa Croce e Motta di Livenza).