Volley, Piacenza vince la battaglia campale contro Milano. Emiliani a un passo dalle semifinali Scudetto

Una delle partite dell’anno. Le premesse c’erano tutte, e le due squadre hanno onorato al meglio questa delicatissima e importantissima gara-3 dei quarti di finale dei playoff Scudetto della Superlega 2023-2024 di volley maschile. La Gas Sales Bluenergy Piacenza vince 3-2 (25-22 23-25 17-25 31-29 15-12) contro l’Allianz Milano una battaglia campale, con i ragazzi di Andrea Anastasi che rimontano una partita che sembrava persa, portandosi così sul 2-1 nella serie e dandosi due possibilità di accesso alle semifinali.

Grande equilibrio fin dall’avvio di primo set, con la tensione che si sente in una partita fondamentale per entrambe le squadre. Piacenza piazza il primo break sul 5-3, andando poi avanti di quattro punti sull’11-7. Sussulto degli ospiti che si riportano a -2 (12-14), ma i ragazzi da Andrea Anastasi non tremano e riallungano subito a +5 (18-13). Milano non demorde e lotta su ogni pallone, ma alla fine i padroni di casa, con calma e sangue freddo, riescono a portarsi in vantaggio di un set chiudendo i conti 25-22.

Torna a regnare sovrano l’equilibrio nella prima parte del secondo parziale, ma è una fiammata di Piacenza, che con quattro punti consecutivi, sale 16-11 e sembra mettere in cassaforte il doppio vantaggio. I ragazzi di coach Roberto Piazza però non si arrendono, riducono subito il gap tornando a -1, e poi riescono ad impattare sul 21-21. Un finale in volata che premia l’Allianz Milano, che da sotto 22-23 riesce a piazzare il guizzo finale andando a vincere il set 25-23 per pareggiare i conti.

Contraccolpo psicologico che si fa sentire su Piacenza, che praticamente ci mette un set per tornare in partita. Gli ospiti si involano sul 10-5 ad inizio terzo parziale, gestito fino in fondo senza il fiato sul collo dei rivali, con Milano che si porta quindi a un set dalla vittoria. Completamente diverso il quarto parziale (che per emozioni entra di diritto tra i migliori degli ultimi anni), tutto giocato sul filo del rasoio, sempre punto a punto con solo i ragazzi di Piazza capaci andare avanti di due (14-12), ma subito ripresi sul 14 pari. Piacenza è avanti 18-17, ma si presenta al servizio Matey Kaziyski e manda nel panico la ricezione avversaria. Yuki Ishikawa con una palla spinta porta i suoi sul 21-18 al rientro dal time out.

Una partita incredibile che regala emozioni fino alla fine. Con Leal in battuta e Agustin Loser che sbaglia il primo tempo i padroni di casa tornano a -1. Sul 24-23 in favore di Milano si presenta Francesco Recine dalla linea dei nove metri, con Simon che si prende la scena piazzando due muri vincenti consecutivi che tengono in vita i padroni di casa. Ace di Ferre Reggers che riporta Milano a match point, ma dopo quattro palle per la vittoria sprecate, Piacenza vince il quarto set 31-29, grazie ad una difesa monumentale di Scanferla, e porta, come è giusto che sia, la sfida al tie break.

Quinto e decisivo set che parte con Milano davanti, con gli ospiti che vanno sul +2 (6-4) dopo la diagonale stretta direttamente fuori di Yuri Romanò. Piacenza però risponde immediatamente, tornando davanti con il giro al servizio di Lucarelli, che dopo 5 bordate al servizio e un errore sanguinoso di Kaziyski costringe Piazza a fermare il gioco con i suoi ragazzi sprofondati a -3 (6-9). Simon con l’ace porta i suoi sull’11-7, ma un contro parziale con Marco Vitelli on fire in battuta riporta tutto in parità (11-11). I fuoriclasse fanno la differenza quando serve, e Romanò, l’opposto campione del Mondo, con due ace consecutivi, dopo il muro di Caneschi, porta Piacenza a tre match point. È il secondo quello buono, con la battuta di Paolo Porro che si spegne in rete.