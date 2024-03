Volley, Perugia frena la rimonta di Milano e vince gara-1 della semifinale scudetto: Giannelli guida Ben Tara

Perugia ha sconfitto Milano per 3-1 (25-17; 25-23; 23-25, 25-22) nella gara-1 della semifinale dei playoff scudetto. I Block Devils si sono imposti di fronte al proprio pubblico, dominando i primi due set, subendo la rimonta nel terzo parziale e poi contenendo i tentativi di rientrare da parte dei meneghini. La corazzata umbra si è portata in vantaggio nella serie al meglio dei cinque incontri (accede all’atto conclusivo chi vince tre partite) e cercherà l’allungo mercoledì sera all’Allianz Cloud, dove invece gli uomini di Roberto Piazza proveranno a pareggiare i conti dopo aver eliminato Piacenza ai quarti di finale.

La seconda forza della regular season ha rispettato il pronostico della vigilia contro la sesta classificata della Superlega, riuscendo a fare la differenza con le giocate dell’opposto Wassim Ben Tara (22 punti, 4 ace) e dello schiacciatore Oleh Plotnytskyi (18 punti, 3 muri, 2 ace) sotto la guida del sempre pimpante Simone Giannelli. L’altro martello Kamil Semeniuk ha chiuso con 9 punti, 8 marcature per il centrale Roberto Russo, 6 per il fuoriclasse Wilfredo Leon entrato in alcuni frangenti. A Milano non sono bastati il bomber Ferre Reggers (13 punti), 10 punti a testa per i martelli Yuki Ishikawa e Matey Kaziyski.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Perugia trova prontamente un allungo in avvio del primo set: parallela di Ben Tara, stoccata di Semeniuk e ace di Plotnytskyi per il 7-4. Semeniuk affonda il colpo, poi due ace consecutivi di Ben Tara valgono il +5 (11-6). Milano prova a tenere botta con Ishikawa e Reggers (14-11), poi Kaziyski sbaglia un servizio e Dirlic lo punisce (16-11). Russo si mette in bella mostra, ace di Ben Tara (25-14) e chiusura di Plotnytsyi con mani-out.

Milano prova a reagire nella seconda frazione, con una stoccata e un ace di Reggers (2-4). Perugia recupera prontamente (7-7) e poi allunga con due stoccate di Plotnytskyi (10-8), l’ace di Ben Tara vale il 12-9 ma Kaziyski e Porro ribaltano la situazione (13-14). Si procede punto a punto, ma Porro sbaglia il servizio e Plotnytskiy firma l’ace del 19-16. Parallela vincente di Ben Tara, Mergarejo non passa in pipe e Plotnytskiy affonda il diagonale del 24-21. I Block Devils chiudono i conti con un errore in battuta di Porro dopo che Loser e Ishikawa aveva accorciato le distanze.

Perugia viaggia sulle ali dell’entusiasmo e si issa sul 7-3 nel terzo set con un super Plotnytskyi. Milano cerca di restare in scia (9-7), ma Plotnytskyi timbra il muro del 13-9. Sembra fatta per i padroni di casa, ma due ace di Loser valgono il pareggio a quota 13. Si procede punto a punto, ma sul 22-22 sale in cattedra Vitelli che con i muri prolunga la contesa. Perugia si trova sotto per 6-8, risale e sul 14-14 fa la differenza con due grandi ace di Leon (18-15). Gli ospiti non mollano e pareggiano (20-20), poi Ben Tara e Russo creano un nuovo strappo prima dell’attacco di Leon e dell’ace di Ben Tara che chiudono i conti.