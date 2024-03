Volley femminile, Conegliano chiude la pratica Roma e attende l’avversaria nelle semifinali scudetto

La Prosecco Doc Imoco Conegliano vince anche gara-2 dei quarti di finale sul campo dell’Aeroitalia Smi Roma e raggiunge la semifinale in attesa di conoscere la rivale da affrontare tra Novara e Chieri. Partita a senso unico, quella giocata nel Palasport romano con le venete che si sono imposte con un secco 3-0 che fotografa bene quanto si è visto in campo con la Prosecco Doc Imoco quasi sempre padrona del campo e le capitoline capaci solo in alcune brevi fasi del match di mettere in seria difficoltà la dominatrice della stagione fino a questo momento.

Formazioni annunciate in campo e già nei primi scambi è Conegliano a mettere in chiaro le cose guadagnando un vantaggio considerevole (7-3) che poi si dilata durante il set. Roma prova a ribaltare la situazione, non risparmia energie ma le venete non si scompongono, anzi aumentano il gap rispetto alla squadra di casa, si affida alle sue bocche da fuoco, arriva al 20-12 e chiude con l’attacco vincente di Fahr sul 25-17.

Nel secondo set la Aeroitalia Smi prova a creare qualche problema a Conegliano e ci riesce fino al 9 pari, poi va Lubian al servizio e piazza il break micidiale di 6-0 per le campionesse d’Italia che volano sul 16-10. Roma fatica a risollevarsi e Conegliano affonda i colpi lasciando solo le briciole alle capitoline: 25-13 con il muro vincente di Fahr che regala il 2-0 a Conegliano.

Parte bene Conegliano anche nel terzo set ma la squadra romana cambia marcia nella parte centrale del parziale e raggiunge il massimo vantaggio issandosi sul 14-10 con l’attacco di Melli. Roma gioca bene ma Conegliano rialza il livello di attenzione e, con Haak al servizio, torna avanti sul punteggio di 17-16. Conegliano non si ferma più, aumenta progressivamente il vantaggio e chiude con il punteggio di 25-21 grazie alla diagonale di Plummer da zona 4. In casa Conegliano 22 i punti di Haak, 11 quelli di Lubkian e 10 a testa per Robinson-Cook e Plummer. In casa Roma solo Bici in doppia cifra con 14 punti.