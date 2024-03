Volley, Monza mette Civitanova con le spalle al muro! Trento e Perugia sul 2-0, Piacenza pareggia

Oggi si sono giocate le gara-2 dei quarti di finale dei playoff scudetto di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Ricordiamo che le serie sono al meglio delle cinque partite, dunque passa il turno chi ne vince tre. Monza si conferma in un eccellente stato di grazia e, dopo aver espugnato l’Eurosuole Forum, sconfigge Civitanova anche di fronte al proprio pubblico. La compagine brianzola si è imposta in rimonta per 3-1 (24-26; 25-18; 25-21; 25-20) e si è così portata sul 2-0 nella serie.

Agli uomini di coach Massimo Eccheli basterà vincere un altro incontro per qualificarsi alle semifinali, mentre la Lube è con le spalle al muro e sarà chiamata al grande ribaltone. Prestazione sopra le righe da parte di Ran Takahashi (18 punti), Arthur Szwarc (14, 2 ace) e Stephen Maar (12 punti, 2 muri, 2 ace) sotto la regia di Fernando Kreling, in luce anche il centrale Gianluca Galassi (9 punti, 3 muri, 2 ace). Ai cucinieri, ora attesi da Trento nella semifinale d’andata di Champions League, non sono bastati Aleksandar Nikolov (18 punti), Adis Lagumdzija (17) e Marlon Yant (12).

Trento ha espugnato il PalaPanini, sconfiggendo Modena al tie-break dopo un’intensa battaglia. I Campioni d’Italia si sono imposti in rimonta per 3-2 (25-22; 26-28; 15-25; 25-19; 15-13) e si sono così portati sul 2-0 nella serie, con la possibilità di chiudere i conti già il prossimo fine settimana di fronte ai propri tifosi, dopo aver affrontato Civitanova nella semifinale di Champions League. A trascinare i dolomitici sono stati gli schiacciatori Alessandro Michieletto (20 punti) e Daniele Lavia (16) insieme all’opposto Kamil Rychlicki (15), sotto la guida del sempre più convincente palleggiatore Alessandro Acquarone, che sta sostituendo l’infortunato Riccardo Sbertoli. Tra le fila dei Canarini i migliori sono stati Uladzislau Davyskiba (21 punti), Tommaso Rinaldi (16) e Osmany Juantorena (17), da annotare i 6 muri di Anton Brehme.

Piacenza ha espugnato Milano per 3-1 (22-25; 25-20; 25-21; 25-14) e ha riportato in proprio favore il fattore campo. Dopo essere stata sconfitta dai meneghini al PalaBanca, la formazione emiliana ha restituito il favore all’Allianz Cloud e così pareggiato la serie (1-1). I Lupi si sono imposti in rimonta grazie alla verve dello schiacciatore Ricardo Lucarelli (19 punti) e del centrale Robertlandy Simon (17 punti, 9 muri, 3 ace), in doppia cifra anche l’opposto Yuri Romanò (13) e l’altro martello Yoandy Leal (12). A Milano non sono bastati Yuki Ishikawa (17 punti, 3 ace) e Ferre Reggers (13).

Perugia ha risalito la china dopo aver perso il primo set contro Verona e si è imposta in trasferta per 3-1 (21-25; 25-21; 25-16; 25-15). I Block Devils si sono così portati sul 2-0 nella serie e settimana prossima potranno già chiudere i conti contro gli scaligeri. Simone Giannelli, Wilfredo Leon e Kamil Semeniuk hanno fatto la differenza contro Amin Esmaeilnezhad e compagni.

TABELLONE PLAYOFF SCUDETTO VOLLEY

[1] Trento vs [8] Modena 2-0

[4] Civitanova vs [5] Monza 0-2

[2] Perugia vs [7] Verona 2-0

[3] Piacenza vs [6] Milano 1-1

RISULTATI GARA-2 QUARTI DI FINALE PLAYOFF SCUDETTO VOLLEY

Valsa Group Modena vs Itas Trentino 2-3 (22-25; 28-26; 25-15; 19-25; 13-15)

Mint Vero Volley Monza vs Cucine Lube Civitanova 3-1 (24-26; 25-18; 25-21; 25-10)

Rana Verona vs Sir Susa Vim Perugia 1-3 (25-21; 21-25; 16-25; 15-25)

Allianz Milano vs Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (25-22; 20-25; 21-25; 14-25)