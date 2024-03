Basket, la Virtus Bologna batte Milano in Serie A. Venezia ko contro Sassari, Brescia rimane in vetta

Altra grande domenica di basket quella completata da poco in Serie A, con sette partite andate in scena per la ventiduesima giornata della regular season 2023-2024. Andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto sui parquet del Belpaese.

BERTRAM DERTHONA TORTONA-GEVI NAPOLI BASKET 97-72

La Betram Derthona Tortona prosegue il suo momento positivo e batte tra le mura amiche la fresca vincitrice della Coppa Italia ovvero la GeVi Napoli per 97-72. I piemontesi iniziano nel migliore dei modi volando in doppia cifra di vantaggio dopo la tripla di Tommaso Baldasso (19-9), con Pullen e Weems che fissano il punteggio sul 21-11 alla prima sirena. Nel secondo quarto la GeVi reagisce e si rifà sotto tornando a -3 (23-20), ma la Bertram preme ancora sull’acceleratore e piazza un break micidiale di 11-0 che la fa volare a +14. Con le segnature pesanti di Ross, Strautins e Baldasso. De Nicolao e Brown provano a dare ossigeno a Napoli, ma Radosevic in penetrazione e Dowe ai liberi mantengono il +11 per Tortona all’intervallo lungo (44-33). Nella ripresa i partenopei tentano di reagire e riavvicinarsi ai padroni di casa, ma gli uomini di De Raffaele non si scompongono e continuano ad incrementare il margine toccando anche il +18 (64-48). Colbey Ross spara da lontanissimo il canestro sulla terza sirena per il 78-50, con gli ultimi 10’ in cui i due allenatori svuotano le panchine con il risultato oramai già in cassaforte per la Bertram che vince nettamente per 97-72 e trova la quinta vittoria consecutiva.

TOP SCORER

Tortona: Ross 15, Strautins e Weems 13

Napoli: Ennis e Pullen 13, Owens 11

OPENJOBMETIS VARESE-HAPPY CASA BRINDISI 81-73

L’Openjobmetis Varese piega la resistenza della Happy Casa Brindisi per 81-73 in un match fondamentale per la lotta salvezza. Match subito dai ritmi alti, con le due squadre che fanno girare velocemente la palla da una parte all’altra. Sono però i pugliesi a trovarsi avanti alla prima sirena (15-16). Nel secondo quarto i biancorossi piazzano un parziale di 7-0 che vale il controsorpasso, ma gli ospiti rispondono allo stesso modo con un contro-parziale di 0-7 per tornare sopra di due punti (33-35). Davide Moretti pareggia i conti dalla lunetta (35-35), ma la tripla di Washington porta Brindisi a +3 dopo 20’ (35-38). Al rientro dagli spogliatoi Morris spinge la Happy Casa, ma l’Openjobmetis non molla e grazie a Nico Mannion morde ancora le caviglie (44-46) prendendo poi la leadership nel punteggio poco dopo per il 63-56 con cui va in archivio anche il terzo quarto. Nella frazione conclusiva Brindisi tenta di reagire per non far scivolare via la partita, ma Varese non trema nei minuti finali per il 81-73 con cui può esultare il pubblico lombardo per un successo importante per cercare di allontanare la zona rischiosa della classifica.

TOP SCORER

Varese: Besson 19, Mannion 17, Moretti 16

Brindisi: Sneed 17, Morris 16, Washington 14

UMANA REYER VENEZIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 71-78

La Dinamo Sassari compie il blitz al Taliercio di Mestre battendo a domicilio l’Umana Reyer Venezia per 71-78 trovando la seconda vittoria in fila contro una big dopo aver sconfitto la settimana scorsa la Virtus Bologna. Avvio favorevole agli oro-granata (11-3), con il Banco di Sardegna che ricuce lo strappo e si riporta ad una sola lunghezza di svantaggio alla prima pausa breve (18-17). Nel secondo quarto la Dinamo riesce a mettere la freccia con Cappelletti e Diop (29-30), prendendo anche un piccolo margine sui padroni di casa (32-36). La Reyer fatica in attacco, chiudendo il primo tempo sotto di due possessi pieni (36-42). Gli uomini di coach Spahija escono decisamente bene dagli spogliatoi, mostrando i muscoli e mettendo il naso avanti (47-44). Diop dall’arco firma il nuovo vantaggio Dinamo (49-50), ma l’ex di turno Spissu e Simms danno il +5 alla Reyer dopo 30’ (58-53). Nella frazione conclusiva il Banco di Sardegna rimane aggrappata alla partita e ritorna davanti con Gombauld protagonista di serata (62-66), trovando lo strappo decisivo senza concedere il fianco alla Reyer in affanno nei minuti finali: finisce 71-78, con Sassari che fa saltare il fattore campo e ferma la corsa di Venezia.

TOP SCORER

Venezia: Simms 22, Tucker 17, Heidegger 11

Sassari: Gombauld 22, Tyree 13, Diop 12

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 109-82

La Dolomiti Energia Trentino esulta in casa sconfiggendo nettamente la Carpegna Prosciutto Pesaro per 109-82, infliggendo una sonora battuta d’arresto agli uomini di coach ‘Meo’ Sacchetti ancora a secco sulla panchina marchigiana. Totè e Mcduffie danno il primo vantaggio alla Vuelle, con Grazulis e Biligha che mettono la freccia per l’Aquila (11-9). La Carpegna Prosciutto trova però un break di 0-11 per ritornare davanti al termine del primo quarto (18-20). Nel secondo parziale la Dolomiti Energia ritrova fluidità in attacco con un 13-0 firmato Biligha, Alviti e Forray, ma Pesaro non molla e si rifà sotto (32-28). Baldwin e Grazulis riportano Trento a +8, ma Andrea Cinciarini e Wright-Foreman tengono gli ospiti a contatto (42-39). Nella ripresa i padroni di casa aumentano l’intensità e a suon di bombe trovano il 10-2 che li porta al massimo vantaggio a +15 (70-55), chiudendo alla mezz’ora di gioco sul 77-61. Wright-Foreman prova a caricarsi la squadra sulle spalle nel quarto conclusivo, ma la Dolomiti Energia non abbassa la guardia riuscendo anche a toccare il +30, con la Carpegna Prosciutto Pesaro che prova a limitare i danni per il 109-82 con cui si chiude il match.

TOP SCORER

Trento: Baldwin 25, Biligha 16, Alviti 15

Pesaro: Bamforth 21, Wright-Foreman 20, Mcduffie 16

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 84-75

La Virtus Bologna si aggiudica la sfida di cartello della giornata, con l’Olimpia Milano che cade alla Segafredo Arena per 84-75. Out Shields, Tonut e Poythress per l’Olimpia, con la partita equilibrata nei primi minuti equilibrati. Poco dopo la Virtus che prova a dare una scossa con le triple di Abass e Pajola (19-13). Mirotic tiene l’Olimpia a contatto (22-19), ma Mickey deposita in fondo alla retina il pallone del 24-19 dopo 10’. Il secondo quarto si apre nel segno di Marco Belinelli, che spara due triple in fila (35-19) beccandosi poi con Nikola Mirotic. I bianconeri innestano le marce elevate, con l’Olimpia che cerca di rimanere a contatto grazie all’estro di Shabazz Napier (40-31). La tripla di Shengelia ed i liberi dell’ex playmaker della Stella Rossa valgono il 47-37 con cui si chiude il primo tempo. Nel terzo quarto Belinelli e Cordinier mantengono la doppia cifra di vantaggio per le V-nere, con i campioni d’Italia che faticano a contenere l’attacco bolognese arrivato anche a +15 (64-49). Sul finire del terzo parziale una bomba dell’ex Ricci ed i liberi di Lo valgono il -10 (64-54). Napier prova a dare la scossa col canestro ed il fallo (67-59), ma Daniel Hackett spara due bombe consecutive per il 73-62. Nel finale l’Olimpia ci crede e colma parzialmente il gap fino al -6 (75-69), ma Abass e Lundberg spengono le ultime speranze ospiti per il 84-75 con cui la Virtus Bologna batte gli acerrimi rivali.

TOP SCORER

Virtus Bologna: Belinelli 17, Lundberg 16, Shengelia 11

Olimpia Milano: Napier 24, Mirotic 14, Voigtmann 13

VANOLI CREMONA-ESTRA PISTOIA 67-74

Colpo esterno dell’Estra Pistoia, che espugna il PalaRadi di Cremona battendo la Vanoli per 67-74 ed interrompendo così la striscia negativa di quattro sconfitte. I toscani sorprendono i lombardi in apertura (4-11), con la Vanoli che si scrolla un po’ di ruggine nel finale e morde le caviglie agli avversari (17-18). Nel secondo quarto Pistoia dà un primo strappo con Moore (19-28), con coach Cavina che chiama time-out per scuotere i ragazzi ma non basta: l’Estra vola ancora con un break di 0-11, per chiudere il primo tempo a +11 (28-39). Nella ripresa Pecchia e Denegri tirano fuori l’orgoglio per Cremona, ma Willis e Moore respingono gli assalti e mantengono il +12 per gli ospiti (38-50). Zegarowski da due riesce a tenere i padroni di casa sotto la doppia cifra di svantaggio alla terza sirena (47-56). Nel parziale conclusivo i cremonesi tentano il tutto per tutto (51-59), con Denegri che dà l’ultimo sussulto (59-66). Varnado e Moore rispondono per Pistoia, che vince per 67-74 e rimane in scia per la lotta playoff.

TOP SCORER

Cremona: Denegri 14, Adrian 11, Mccullough 10

Pistoia: Moore 22, Vanardo 19, Ogbeide 12

GERMANI BRESCIA-GIVOVA SCAFATI 89-78

La Germani Brescia risponde alla Virtus Bologna e rimane a +2 in prima posizione con una vittoria di forza contro la Givova Scafati per 89-75. Botta e risposta nei primi minuti (5-4), con il match equilibrato tra due squadre che giocano a viso aperto (11-11). Nunge dà il +4 agli ospiti (11-15), con Cournooh che pareggia i conti dall’arco (18-18) dando poi il vantaggio alla Germani (20-18). Rossato ribalta per i campani (20-21), con la sfida in perfetta parità dopo 10’ (22-22). Nel secondo quarto il leitmotiv non cambia, dove si lotta punto a punto: Jason Burnell porta Brescia a +3 (31-28), con Robinson e Pinkins che riportano la Givova avanti (33-35). Contro-parziale dei padroni di casa (38-35), con Petrucelli preciso a cronometro fermo (43-41). Il trio Pini-Rossato-Blakes confeziona il sorpasso Scafati alla seconda sirena (47-48). Nel terzo parziale la squadra di coach Boniciolli prende un piccolo margine (49-54), con Pinkins perfetto dall’arco (49-57). Christon e Bilan scuotono la Leonessa (53-57), impattando nuovamente nel punteggio con Amedeo Della Valle (60-60). Il capitano e Cournooh firmano il nuovo vantaggio (66-60), con Rivers che schiaccia per il 66-66 con cui si va all’ultima pausa breve. Mini-break di Scafati nel quarto conclusivo (66-71), ma Brescia spinta dall’entusiasmo del pubblico di casa ritorna nuovamente in vantaggio (75-73) dando poi la spallata decisiva nei 3’ che mancano alla sirena finale con un break di 14-0 che spacca la partita: finisce 89-75 in favore della Germani che conserva la vetta della classifica a +2 sulla Virtus Bologna.

TOP SCORER

Brescia: Della Valle 25, Petrucelli 18, Christon 14

Scafati: Nunge 19, Pinkins 17, Blaker 12